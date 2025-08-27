B1 Inregistrari!
Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni" pe make-up artistă

Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă

Elena Boruz
27 aug. 2025, 11:33
Dana Roba, enervată la culme! Ce a scos-o „din pepeni” pe make-up artistă
Sursă foto: Instagram/@danielarobamakeupartist

Dana Roba, cunoscuta make-up artistă din Timișoara, nu a mai rezistat și a făcut declarații impresionante. Femeia a fost enervata la culme, atunci când a fost întrebată de fostul soț, pe rețelele de socializare.

După șocul pe care l-a suferit din cauza lui, Dana nu mai vrea să audă de el. Blondina a fost la un pas de moarte, din cauza bătăii brutale pe care a încasat-o de la tatăl fetițelor sale.

Dana Roba, mărturisirea momentului: „Stau în apartamentul unde mi-a dat bărbatul meu cu ciocanul în cap”. Ce a mai declarat blondina

Potrivit spuselor ei, ea și fetițele ar locui încă în apartamentul groazei, unde Dana și-a văzut moartea cu ochii. Chiar dacă a fost lovită cu bestialitate, în nenumărate rânduri, cu ciocanul în cap, make-up artista a găsit puterea de a merge mai departe.

Aceasta a subliniat că locuința îi aparține, pentru că ea este singura care a contribuit financiar în achiziționarea ei. Astfel, este de părere că este un lucru perfect normal ca ea și cele două fiice ale sale să continue să stea în acel apartament.

„Stau în apartamentul unde mi-a dat bărbatul meu cu ciocanul în cap. Bineînțeles că stau aici, este apartamentul meu și al copiilor mei, eu am muncit pentru el. El nu făcea nimic, nenorocitul! Omoară mama copiilor! Nu mai am contact cu el (n.r. fostul soț), e la pușcărie, acolo să stea! Și a luat prea mică pedeapsă, nenorocitul”, a declarat Dana Roba pe rețelele de socializare.

Dana Roba le-a dat peste nas răutăcioșilor! Ce mesaj a transmis femeia

De curând, Dana s-a afișat cu noul său iubit, un bărbat de culoare, alături de care bănățeanca trăiește o frumoasă poveste de dragoste. La publicarea mai multor imagini, tânăra mămică a fost asaltată de critici. Aceasta nu s-a mai putut abține și le-a dat o replică celor care o „condamnă” pentru alegerile ei.

Am primit şi câteva comentarii de la femeile perfecte care au bărbați albi, impecabili, şi pe dinăuntru şi pe dinafară: cum pot să le prezint fetelor un bărbat de culoare ? E uite bine, ca pot şi ca vreau. Este mai mic decât mine cu 2 ani şi nu are copii, și nu a fost însurat niciodată. Prefer să mai fac eu 5 copii, decât să mai văd bărbat cu copii în faţa mea”, a scris Dana Roba.

