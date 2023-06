Gabriela Cristea a răbufnit din nou pe Internet: „Nu știu cum să reușesc să duc la bun sfârșit”

Gabriela Cristea nu a mai rezistat și a răbufnit. Pe platformele de socializarea, prezentatoarea s-a filmat și le-a dezvăluit fanilor că se simte rău, că nu mai are energie.

Și-ar fi dorit să aibă o zi liber cu ocazia Rusaliilor, însă aceasta a mers la filmări.

Gabriela Cristea a răbufnit

„Am niște zile foarte aglomerate. Din păcate, nu mă simt foarte bine, fizic vorbind și voiam să vă întreb de unde să-mi iau resursele, pentru că nu pot să-mi iau o zi liberă”, și-a început confesiunea pe Facebook Gabriela Cristea, potrivit .

„Un om care nu are o activitate ca cea pe care desfășor eu probabil că își ia o zi liberă, eu nu reușesc să fac asta și nu știu cum să reușesc să duc ziua asta la bun sfârșit. Stăteam acum și legată de felul în care lucrez eu în general. De cele mai mult ori nu am Paște, nu am Crăciun sau sărbătorile astea pentru care se face punte”.

Vedeta se simte lipsită de energie

Starea vedetei nu a fost o singură zi, motiv pentru care a transmis un mesaj și asemănător și cu o zi în urmă: „Astăzi este o zi în care aș fi vrut să fac și eu punte și să stau acasă, dar nu și atunci vă întreb pe voi cum faceți atunci când nu puteți să faceți punte, să vă luați o zi liberă, concediu medical și care sunt resursele care vă fac să vă ridicați și . Am nevoie, sunt într-o zi de genul acesta.

Când spun că mă simt rău, nu mă simt rău psihic că am vreo stare că am chef să stau și să nu fac nimic, ci mă simt rău fizic, nu mai am energie deloc, căci atunci când soliciți prea tare organismul, răspunde așa, adică nu-i prea place și zice că trebuie să ia o pauză, dar nu pot să iau o pauză”.