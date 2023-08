Gabriela Cristea, dezvăluiri tulburătoare. Fetițele ei au fost victimele bullying-ului, la grădiniță / Cum a gestionat situația

cariera cu viața de familie. Pe lângă emisiunea „Te iubesc de nu te vezi” de la Antena Stars, ea acordă atenție soțului și fetițelor sale. Cu grijă, le oferă educație de calitate și le învață să facă față provocărilor vieții. Recent, că fetițele sale, Victoria și Iris, au fost victime ale bullying-ului la grădiniță. Cu toate acestea, a reușit să gestioneze situația în mod eficient și a oferit sprijinul necesar fetelor pentru a depăși această experiență dificilă.

Fiicele Gabrielei Cristea au fost victimele bullying-ului

„Ele sunt expuse, oamenii le cunosc, avem și reality show-ul «Mămici de pitici, cu lipici», unde sunt prezente și ele, și par să aibă foarte mare succes, pentru că, în vara lui 2022, am fost la mare și, efectiv, au făcut baie de mulțime atunci când a venit vorba despre copii. Am ieșit pe faleză și nu mai reușeam să le scoatem de acolo.

Ele nu înțeleg încă foarte bine aceste chestiuni (…) Și uneori se întreabă de ce vin copiii la ele să le vorbească sau le spună că au fost văzute la televizor. Încercăm să le explicăm într-un fel sau altul, dar cât să nu le facem să creadă că sunt superioare sau că li se cuvine ceva, sau că e ceva la care doar ele au acces și asta este. Adică nu sunt niște vedete, nu trebuie să se simtă ca niște vedete. Cam asta e.

Apropo de bullying, da, din păcate am trăit un asemenea episod, dar am încercat să-l gestionăm așa cum am știut noi mai bine, am lucrat împreună cu directoarea grădiniței și, până la urmă, toate lucrurile s-au rezolvat și toate sunt spre bine.

Evident, și cu tactul și delicatețea de care noi am fost în stare, am reușit să le punem pe un făgaș normal. Din păcate, bullyingul e prezent în toate instituțiile de învățământ, dar, atâta timp cât îi dai încredere copilului tău că poate să vorbească cu tine și să aibă în tine o persoană căreia poate să i se confeseze, copilul, cu siguranță, va fi liniștit și va accepta că poate să vorbească cu tine și să-și rezolve problemele ajutat fiind de tine, ca părinte”, a dezvăluit Gabriela Cristea, pentru