Super-alimentul pe care din Roma antică îl aveau obligatoriu în dietă, este astăzi, ca și atunci, la îndemâna oricui. Cercetările arată că era esențial deoarece îi ajuta să acumuleze energie pentru a fi în cea mai bună formă fizică în timpul luptelor.

Super-alimentul gladiatorilor

De regulă, conține ouă, preparate de carne, precum bacon, dar și clătite ori cereale cu un conținut de zahăr. Toate acestea, se spune, că asigură energia necesară, pentru un om, pe parcursul zilei. Pe de altă parte, există voci care susțin că având un conținut ridicat de zahăr și grăsimi saturate, aceste alimente pun probleme de sănătate, în timp.

În acest context, nutriționiștii arată care este super-alimentul ideal pentru micul dejun care oferă nu doar energie, ci ajută și la prelungirea vieții. Este vorba despre ovăz, o cereală banală ce se găsește, la prețuri ieftine, în orice magazin alimentar. Fulgii de ovăz, ajută la prevenirea mâncatului în exces, oferind sațietate, dar și energia necesară pe timpul zilei. De asemenea, ajută la reglarea glicemiei și reduce aportul de grăsimi saturate.

De altfel, ovăzul făcea parte din gladiatorilor din Roma Antică, admirați pentru forța lor fizică și abilitățile de luptător. Dieta lor conținea puțină carne și multe cereale, între care ovăz. Acest regim alimentar, surprinzător pentru niște luptători, a fost confirmat de analiza osemintelor găsite în cimitirele gladiatorilor din Efes. De altfel, se spunea că luptătorii antici erau hrăniți ca niște „cai de cursă” ceea ce le asigura o formă fizică de invidiat.

Avantajele consumului de ovăz

Ovăzul este super-alimentul bogat în fibre, considerat un nutrient esențial care facilitează tranzitul intestinal și oferă o senzație de sațietate pe termen lung. Astfel se reduce riscul supraalimentării și, de aici, a obezității. Fibrele stimulează eliberarea hormonului care reduce apetitul, numit GLP-1 (peptidă asemănătoare glucagonului-1), pe care îl imită medicamentele pentru slăbit precum Ozempic și Wegovy.

Un singur bol de fulgi conține și carbohidrați complecși, vitamine și minerale precum mangan, magneziu și fier. Acestea reduc inflamațiile în organism și protejează celulele, încetinind procesul de îmbătrânire. O cană de ovăz conține și aproximativ cinci grame de proteine, iar autoritățile din sănătate recomandă consumul adulților sedentari. O persoană sedentară care cântărește 68 kg ar trebui să consume cam 55 g de proteine pe zi.

Proteinele mai ajută la repararea mușchilor și protejează împotriva pierderii masei musculare asociate cu înaintarea în vârstă. Se reduce riscul de pierdere a echilibrului, de inflamații și boli de inimă. O jumătate de cană de ovăz uscat este bogată în nutrienți esențiali, inclusiv aproape două treimi din doza zilnică recomandată de mangan, mineral asociat cu menținerea sănătății oaselor și reducerea inflamației.

S-a demonstrat că fibrele reduc riscul de cancer colorectal deoarece limitează contactul bacteriilor și al altor substanțe nocive din scaun cu celulele colonului, prevenind astfel formarea tumorilor. reduc riscul de obezitate și de boli cronice precum afecțiunile cardiovasculare și diabetul. Fibrele încetinesc absorbția zahărului în sânge, prevenind creșterile bruște ale glicemiei, ceea ce reduce riscul de diabet.