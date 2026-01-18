Gabriela Firea a gătit weekendul acesta și a ținut să împărtășească urmăritorilor ei de pe Facebook rețeta pentru tartă cu ovăz și afine. Politiciana a scris că mirosul e „ca în bucătăria bunicii”, iar desertul e delicios și dacă folosim măr ori banană tăiată cubulețe.

Rețeta de tartă postată de Gabriela Firea

„👩‍🍳 Miros ca în bucătăria bunicii🫶 Ușor de făcut, puține calorii, desert sănătos : tartă cu ovăz și afine (poate fi cu măr sau banană cubulețe).

🥮 Rețetă simplă : ovăz lăsat la înmuiat în apă o oră-două sau peste noapte, 2-3 ouă, esență de vanilie, 1 zahăr vanilat, un praf de sare, zahăr brun, fructoză sau stevia după gust, o mână de făină integrală, o linguriță praf de copt, un bol de afine – toate amestecate și date la cuptor o oră.

🍪 Am presărat nucă la final, în ultimele 10 minute.

🫐 Poftă bună!”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Eurodeputata a postat și mai multe imagini cu procesul de preparare a rețetei și rezultatul: