Ce rol a avut Cătălin Botezatu în viața soției lui Dani Oțil? Gabriela Prisăcariu a mărturisit!

, soția lui Dani Oțil, este cunoscută pentru activitatea ei din lumea modei. Aceasta a pășit în acest domeniu, încă de când era o adolescentă, iar acum a mărturisit ce rol a avut în viața ei profesională.

Gabriela a postat un mesaj pe Instagram, unde a adus vorba și de faimosul creator de modă. Se pare că acesta i-a influențat mult drumul în viață.

Ce rol a jucat Cătălin Botezatu în viața soției lui Dani Oțil

Cătălin Botezatu este cel care a remarcat-o pe Gabriela pe vremea când avea doar 16 ani. „Bote” a văzut potențialul enorm, care zace în aceasta, iar cum, la ani distanță, ea încă mai prezintă pentru designer-ul român.

Frumoasa blondină a postat un mesaj, unde a vorbit despre experiența ei de la începuturi, cu lumea modei.

„Aveam 16 ani și eram doar o fetiță timidă, emoționată, cu vise mari și multă nesiguranță. Prima mea prezentare pentru Cătălin Botezatu, tin minte perfect haosul din culise, fetele grăbite, luminile puternice… și vocea lui, fermă, impunătoare: ‘Hai, mai repede! Schimbați-vă!’ M-au trecut fiorii …dar atunci am învățat ce înseamnă această lume și câtă muncă este în spate pentru câteva minute pe scenă.

Nu am ajuns să am o carieră internațională, dar poate că nici nu era despre asta. Poate că era despre oameni, despre întâlniri care te marchează, despre șansa de a învăța de la cei mai buni. Astăzi am 32 de ani și, cu o bucurie greu de descris în cuvinte, încă primesc telefonul acela care începe cu: ‘Prezinți pentru mine?’ Și de fiecare dată zâmbesc. Pentru că, dacă la 16 ani speram doar să fiu remarcată, astăzi pot spune cu mândrie că suntem prieteni.

Pentru mine, asta înseamnă mult mai mult decât orice podium”, este mesajul postat de Gabriela Oțil