Gabriela Prisăcariu Oțil dezvăluie experiențele neplăcute din lumea modelling-ului: „Îmi pare rău pentru lucrul acesta!”

Celebrul model și câștigătoarea emisiunii „Supermodels by Cătălin Botezatu”, Gabriela Prisăcariu Oțil, împărtășește cu sinceritate experiențele sale în industria modelling-ului și dezvăluie momentele dificile pe care le-a întâlnit în relația sa cu agențiile de modele.

Într-un interviu exclusiv pentru , soția lui Dani Oțil discută despre provocările cu care s-a confruntat, pasiunea sa pentru modelling și viitorul în această industrie.

Gabriela Prisăcariu Oțil: „În niciun caz nu mi-aș deschide o agenție”

Gabriela Prisăcariu Oțil, cunoscută pentru succesul său în modelling, împărtășește faptul că, de-a lungul carierei sale, a întâmpinat unele dificultăți în relația cu agențiile de modele. Cu toate că și-a câștigat un loc important în această industrie și continuă să fie o profesionistă în domeniu, nu a fost ferită de experiențe neplăcute.

Vedeta nu se vede continuând cu modelling-ul după o anumită vârstă. Ea a punctat că nu s-a gândit dacă își dorește să își deschidă o afacere în acest domeniu, însă în niciun caz nu o să se implice într-o agenție de modele:

„Am depășit de mult limita de vârstă, deci încă sunt bine! Nu mi-a fost frică, am zis că o să o fac până când o să fiu acceptată și chemată! Când nu o să mai fiu, nu o să mai fiu! Dar, în orice caz, nu mă văd făcând asta la bătrânețe! Cred că are o limită. În niciun caz agenție de modelling! (n.r. nu vrea să își deschidă o astfel de afacere atunci când o să se retragă din modelling) Am o experiență cu aceste agenții. Sunt copii care mă întreabă la ce agenții să meargă.

Nu pot să recomand și îmi pare rău pentru lucrul acesta! În niciun caz nu mi-aș deschide o agenție. Nu m-am gândit încă la lucrul acesta, mai am până atunci! (n.r. dacă să își deschidă o afacere în acest domeniu)”, a spus Gabriela Prisăcariu Oțil.

Amintiri din carieră

În timpul interviului, Gabriela Prisăcariu Oțil împărtășește și o amintire din cariera sa care i-a rămas întipărită în memorie. A primit sfatul că nu va reuși să-și atingă obiectivele, dar ea a luptat pentru a demonstra contrariul, ajungând la o agenție importantă din Milano și cucerind succesul în modelling.

„Da, bineînțeles! Este o vorbă celebră, care mi-a rămas în cap, atunci când agentul meu mi-a zis, când voiam să merg la o altă agenție din Milano, la una mai bună, nu la cea propusă de el: „Gabriela, și eu mi-aș dori un Ferrari, dar nu se poate!”.

O lună mai târziu eram la respectiva agenție în Milano, am fost aleasă chiar de patronul agenției! I-am zis: „Ar fi cazul să îți iei un Ferrari, căci se poate!””

Gabriela Prisăcariu Oțil dezvăluie că, de fiecare dată când defilează, se confruntă cu emoții puternice, mai ales atunci când soțul ei, Dani Oțil, este prezent. Aceasta subliniază că susținerea și prezența lui Dani Oțil sunt foarte importante pentru ea în aceste momente.