George Burcea și Viviana Sposub, vacanță cu fiicele actorului, la bunica lui

George Burcea și Viviana Sposub au dezvăluit că vor pleca într-o vacanță, cu fetițele actorului, la bunica lui în Botoșani. Fostul concurent de la Ferma a spus că vrea să petreacă alături de Ella și Clara, dar și de iubita sa, în locul lui natal.

Unde își va petrece vacanța George Burcea

„Așa suntem, așa funcționăm ca și cuplu. Cred că acesta este secretul’, a spus George Burcea potrivit viva.ro. “Așa e la noi în familie. Facem cu rândul. De multe ori el e cel cu munca, și eu sunt acolo să-I ridic moralul. Prezint evenimentul alături de colegii mei de la matinalul Dimineața cu noi, am câteva emoții, nu pot să mint.

Dar mă bucur că în sfârșit s-au reluat evenimentele și ne putem întâlni cu toții și putem să ne distrăm cu toții’, a completat și Viviana.

Lupta pentru custodie

În urmă cu aproape doi ani, s-a produs ruptura dintre Andreea Bălan și George Burcea, iar acum cei doi sunt în proces de custodie și pentru pensia alimentară, pentru cele două fetițe, Ella și Clara, scrie .

. Apelul a fost făcut de cântăreață după decizia instanței de custodia comună a fetițelor. Acum, vedeta cere custodie exclusivă.

„Programul de vizită a fost mereu la discreţia tatălui şi, indiferent de custodie, exclusivă sau comună, tatăl are aceleaşi drepturi – două weekenduri pe lună plus vacanţele. Când am cerut custodie exclusivă, mulţi nu au înţeles despre ce este vorba şi au crezut că îl decad din drepturi. Nici pe departe! Diferenţa între custodia exclusivă şi cea comună este doar la dreptul de decizie în ceea ce priveşte școala, spitalele şi vacanţele. Urmează apelul, care este în continuare pentru custodia exclusivă şi pentru pensia alimentară retroactivă”, a spus ea.