Gheorghe Turda are iubită la 77 de ani. „Suntem aproape de pecetlui relația”

i-a redescoprit dragostea la cei 77 de ani ai săi. El și-a găsit liniștea și fericirea alături de o nouă parteneră, după ce și-a pierdut soția în urmă cu 16 ani. Femeia a murit după ce a luptat mult cu o boală gravă.

Iubita lui Gheorghe Turda, sportivă de performanță

suferit foarte mult după pierderea soției sale, iar singurul medicament a fost timpul. Acum, cântărețul a redescoperit bucuria de a trăi, dar și de a iubi din nou. El are o iubită, iar relația lor pare stabilă și cei doi au planuri mari de viitor, conform

Artistul a declarat că iubita sa este o sportivă de performanță, cunoscut în domeniul ei. Diferența dintre ei este vizibilă, dar nu este un aspect care să conteze în relația lor.

„ E celebră în felul ei, dar nu vă spun profesia. Suntem aproape de pecetlui relația. E sportivă de performanță, e mai mică decât mine… Dar vârsta nu o pot dezvălui, de fapt vârsta nu are importanță și la femei nu se spune. Sunt foarte fericit. Am o familie atât de frumoasă, sănătoasă, unită. Am trei nepoți, o fetiță și doi băieți, amândoi talentați, cel mare e pianist, cel mic este percuționist, toboșar. Când l-a văzut Țăndărică a spus că nu are ce să-i arate”, a spus Gheorghe Turda.

I-a fost loial soției sale

Artistul i-a fost foarte loial soției sale, care a fost balerină. Aceasta s-a îmbolnăvit după un turneu artistic din Japonia, la finalul anilor ’80. Ea a fost diagnosticată cu leucemie, boală pe care a dus-o pe picioare mai bine de 20 de ani. Gheorghe Turda i-a fost alături mereu.

Dar, artistul a luat-o de la capăt, iar acum se bucură de viața de bunic, mai ales că nepoții săi au înclinații artistice. Unul dintre ei este pianist, iar celălalt studiază percuția.