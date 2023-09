Gianina Corondan vorbește despre un regret pe care l-a ascuns ani de zile: „Nu are rost acum să mă umplu cu venin”

Vedeta și-a mutat activitatea în mediul online, acolo unde are o mulțime de fani. Însă, chiar dacă pare mereu veselă și bine dispusă, Gianina ascunde și o mare tristețe.

De numele vedetei se leagă numeroase producții, precum Generaţia Pro, Ora G, Stele de… 5 stele sau Şcoala Vedetelor

Dacă în ceea ce privește viața profesională Gianina Corondan a vorbit mereu deschis, viața amoroasă a preferat să o țină departe de ochii curioșilor.

Despre relațiile ei nu se știu prea multe, sigura legătură care a fost făcută publică fiind mariajul cu Mihai Anton, un fost coleg din Teatrul Studenţesc Podul.

Cei doi au fost căsătoriți vreme de doi ani, iar în anul 2007 și-au spus adio. De atunci prezentatoarea TV nu a mai fost zărită la brațul niciunui alt bărbat.

La 52 de ani cel mai mare regret al vedetei este că nu a devenit mamă: „Așa mi-a fost mie soarta. Nu are rost acum să despic firul în patru și să mă umplu cu venin.

Veselia pe care o am dintotdeauna a fost de la simplul fapt că am ales să mă înconjor de oameni buni, pozitivi. Eu port o dragoste în suflet și anume pentru familia mea! Toată viața mi-am dorit să fac ce îmi place, televiziunea a fost marea mea dragoste.

Eu consider că am o familie și nu sunt singură pe lumea aceasta. Nu am de ce să mă plâng. Mă joc cu nepoţii mei, copiii fratelui meu mai mic, care lucrează în IT. Sunt doi băieţi de 7 şi 12 ani şi îi mai iau cu mine cu cortul, în excursii”, a declarat Gianina Corondan.