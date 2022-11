Mama Deliei nu și-a mai putut stăpâni lacrimile la TV: „Nu vreau să ajung povară pentru copii”

a făcut mărturisiri atât despre fiica sa cât și despre problemele de sănătate pe care le întâmpină. Gina Matache a ieșit în spațiul public și și-a apărat fiica în momentul în care aceasta a provocat un val de reacții după ce a declarat că nu vrea copii.

Gina Matache nu și-a mai putut stăpâni lacrimile

Gina Matache este o mamă mândră având două fiice frumoase și talentate. Delia și Oana Matache au o relație specială cu mama lor, aceasta fiind alături de ele și susținându-le de fiecare dată când au avut nevoie. La fel s-a întâmplat și după ce Delia a declarat că nu își dorește copii, afirmație care a împărțit internetul în două. Recent artista a fost invitată în emisiunea lui Teo Trandafir unde a făcut noi dezvăluiri despre fiica sa și despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Totodată Gina Matache a mărturisit că nu vrea să fie o povară pentru fetele sale. Gina Matache a amintit și de momentul în care a pierdut-o pe mama sa. Vedeta obișnuiește să o însoțească pe fiica ei la repetiții, și pomenit de momentul în care într-un spectacol. Cele două au avut un moment emoționant pe scenă, iar Gina Matache a explicat motivul pentru a izbucnit în lacrimi. „Nu am putut să particip la repetiții pentru că murise mama. Asta este explicația pentru care eu am avut reacția asta. Nu știam nimic ce se va petrece acolo„, a declarat mama Deliei cu lacrimi în ochi.

„Este agasată de această veșnică întrebare”

Gina Matache a vorbit și despre situația în care Delia a fost aspru criticată de internauți după ce a declarat că nu vrea să facă copii.

„Nici măcar nu era o opinie, este agasată de această veșnică întrebare. De 20 de ani o întreabă lumea când face un copil. Probabil că o copiliță a pus întrebarea asta, iar ea ca să nu dezvolte a zis: Să nu vă apucați să faceți copii. Efectiv a explodat. Câte nu i s-au întâmplat ei, inclusiv făcături. Am trecut peste faza asta, nu mai reacționăm la astea. Asta e, fiecare e liber. Cuscra zice: Lumea asta nu are ce face? Doamne ferește.’, a mai declarat Gina Matache la Kanal D.

Mama Deliei a mărturisit că are probleme cu coloana și că nu ar vrea să devină o povară pentru fiicele sale. Mai mult, Gina Matache a declarat că Delia este cea care a plătit mereu pentru analizele mamei sale.

„Mă macină treaba asta cu sănătatea. Nu vreau să ajung povară pentru copii. Am probleme foarte mari cu coloana. Mâine pot să mă trezesc și să nu mă mai pot da jos din pat. Mi se spune peste tot că sunt probleme ale vârstei. Inclusiv amețeli, dureri de cap. Am avut episoade când mă sculam din pat și voiam să plec. Unde, nu știu. Probabil creierul nu se oxigenează complet. Mi s-au dat sute de explicații, nici eu nu mai știu ce să cred. Nu mă întreba câți bani a dat Delia…’, a menționat mama Deliei.