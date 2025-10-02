Gina Pistol trăiește un ghinion de zile mari. a dat de belea, după un simplu strănut. Vedeta a rămas imobilizată pentru câteva zile și a împărtășit cu fanii săi experiența neplăcută prin care trece.

Gina Pistol, apel către urmăritori: „Dacă aveți vreun leac băbesc…”

Fosta gazdă de la „Asia Express” a povestit cum, în timp ce petrecea câteva momente cu fiica ei, a apucat-o strănutul. Și, din strănut în strănut, vedeta a dezvoltat un torticolis de „toată frumusețea”. Blondina a mărturisit că are „gâtul înțepenit” și speră ca fanii ei să o ajute cu un sfat pe care să îl poată aplica.

„Știți acel moment când ai ceva important de făcut și îți apare un coș în vârful nasului sau în frunte sau un herpes la gură sau… ce credeți că mi s-a întâmplat mie? Am torticolis! Ideea este că nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat spre dreapta și îmi este foarte greu să îl îndrept. Am înțeles că ține și vreo trei zile, dacă aveți un leac băbesc…

Pe scurt așa, ieri dimineață când m-am trezit, s-a trezit și fiica mea. Stătea așa ca o maimuțică în brațele mele, că avem momentul nostru, am avut așa o rafală de strănuturi – la ultimul s-a întâmplat asta. Am mai avut de două ori în viața mea torticolis. M-am trezit cu gâtul înțepenit, dar dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat. Dar nu am știut că pot să pățesc așa ceva de la un strănut, bine au fost mai multe. Ceva groaznic…”, a povestit Gina Pistol, pe

Gina Pistol: „Nu știu ce să iau”

Gina a făcut un apel disperat către internauți, care de obicei, găsesc rezolvare la absolut orice. Aceasta a menționat că nu are voie să ia medicamente, iar cremele nu își fac efectul, pentru că le-a cam încercat pe toate.

„Nu știu ce să iau că nu am voie să iau nimic, m-am uns cu toate cremele din lume, m-a masat bărbată-miu, eh…”, a continuat ea.