Gina Pistol a rămas singură cu fetița. Motivul pentru care Smiley și-a făcut bagajele și a pleacat de acasă

Smiley și-a făcut bagajele! Anul 2023 a fost un an special pentru unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, Smiley și Gina Pistol. Cei doi și-au unit destinele prin căsătorie, iar nunta lor a fost desprinsă dintr-o poveste de basm. După eveniment, cuplul a plecat în luna de miere, petrecând 10 zile de vis în sudul Franței. Însă, așa cum toate lucrurile frumoase se termină, și această perioadă s-a încheiat, iar acum Smiley a trebuit să-și facă bagajele și să plece singur de acasă, lăsându-și proaspăta soție și fetița singure.

Smiley are un program aglomerat

Pe parcursul acestei perioade, și-au încântat fanii cu numeroase filmulețe postate pe Instagram, dezvăluindu-le locația și momentele petrecute aici. În momentul întoarcerii acasă, Smiley a transmis prin intermediul contului său de Instagram:

„Pentru cei care încă mai așteptau filmulețe din vacanță, am o veste proastă, tocmai ne-am întors, suntem acasă. N-am făcut și drumul spre întoarcere, pentru că eram prea triști că am plecat. Să știți că a fost foarte frumos, ne bucurăm foarte tare că v-ați uitat la aventurile noastre. O să mai facem, sper, nu știu, dar o singură părere de rău am.

Bă, cât am stat zece zile în Franța, n-am mâncat și eu «une omelette du fromage» (n.r. omletă cu brânză), dar a zis Gina că-mi face, așteptăm rețete”, este mesajul transmis de cântăreț pe pagina sa de Instagram.

Deși mai multe contracte profitabile, care îi aduc câștiguri considerabile, a anunțat imediat după revenirea în țară, prin intermediul rețelelor de socializare, că se află în situația de a fi nevoit să-și lase noua sa soție și copilașul lor singure. Motivul acestei situații este programul său aglomerat de călătorii care urmează în perioada imediat următoare, scrie playtech.

Își întreabă fanii dacă ar trebui să facă și alte clipuri

Prin urmare, Smiley și-a pregătit bagajele și a plecat singur de acasă, făcând cunoscut acest lucru fanilor săi printr-o poză în care apare cu un bagaj, acompaniat de versurile melodiei „Aia e” care se aud în fundal. Cu siguranță artistul se pregătește pentru o serie de concerte, dar și pentru începutul unui nou sezon al caravanei „Românii au Talent”, care va ajunge în marile orașe.

Cu toate că Smiley este foarte ocupat cu responsabilitățile contractuale, el nu și-a uitat niciodată fanii. Recent, el s-a adresat fanilor săi cu o întrebare: „Vreți să mai vedeți și alte scurte clipuri din vacanța noastră de vis pe care am avut-o în Franța, în luna de miere?”

„Am o dilemă… Am înțeles că v-au plăcut filmulețele din luna de miere… ce să fac acum?! Eu tot călătoresc… să mai fac și altele din seria asta?! Sau să aștept până la următoarea vacanță?!”, și-a întrebat Smiley fanii , tot pe Instagram.