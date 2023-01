Giorgiana Lobonța și Rareș Ciciovan nu se mai despart. Ce a zis unul dintre apropiații artistei

Showbiz-ul românesc a fost luat prin surprindere de , dar o sursă apropiată a cuplului contrazice totul.

În ciuda faptului că Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan par să fie cuplul perfect, cel din urmă a declarat că ar vrea să divorțeze de cântăreață.

„Nu se desparte nimeni”

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a fost declarația soțului Georgianei Lobonț, potrivit

Deși cântăreața nu a răspuns niciunei speculații, un prieten de familie al acesteia a explicat că cei doi nu divorțează și că se înțeleg bine.

„Totul este bine, nu se desparte nimeni.

Vă dorim o seară minunată si să auzim numai de bine !!!”, a scris Fane Bănățeanu, pe pagina de Facebook, conform aceleiași surse.

Cei doi încă își petrec vacanța împreună în Maldive, iar lucrurile par să meargă bine între ei.