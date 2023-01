Nimănui nu i-a venit să creadă! Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan și-au spus adio după o căsnicie de 7 ani: „Un nou început pentru fiecare”

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan își spun adio după 7 ani de căsnicie. Aceștia au împreună doi copii, însă se pare că mariajul lor ar fi ajuns la final. De-a lungul timpului ei au pozat mereu în cuplul și familia perfectă.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan divorțează după 7 ani de căsnicie

Anunțul a picat ca un trăsnet în lumea showbiz-ului românesc, ținând cont că în urmă cu câteva zile, posta pe rețelele de socializare fotografii din vacanța în Maldive, unde era cu zâmbetul pe buze, alături de soțul ei.

Se pare că cel care și-a dorit separarea a fost chiar el. Cu toate că până zilele trecute toate păreau niște zvornuri, Rareș Ciciovan a confirmat despărțirea.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a declarat soțul Georgianei Lobonț pentru .

Deși păreau că relația lor merge bine, Rareș susține că lucrurile stăteau total diferit

„Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie. Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce? (…) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică”, a mai zis Rareș Ciciovan.

Mai mult decât atât, soțul artistei este de părere că nu mai există nicio șansă de împăcare între ei. Rareș Ciciovan este mai hotărât ca niciodată să rupă definitiv căsnicia cu mama copiilor lui.

„Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. – să se împace) dar acum, astăzi, e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență”, a mai spus acesta.