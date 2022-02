Goldie Hawn, abuzată sexual la 19 ani: „Eram şocată, însă, în acelaşi timp, mă aşteptam la asta”

Goldie Hawn a trecut prin clipe teribile. Celebra actriță a fost abuzată sexual la vârstă de 19 ani. Femeia a trecut cu greu prin aceasta experiență.

Vedeta nu a putut să se apere și a căzut în capcana agresorului. Incidentul s-a întâmplat la începuturile carierei, actrița a fost nevoită să tacă și nu a divulgat numele agresorului. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

“Mi-a spus să mă apropii de el şi să-l sărut. Eram şocată, însă, în acelaşi timp, mă aşteptam la asta. Aşa că m-am dus până la canapea, ca să vadă că n-aveam de gând să fug din cameră, ci că aveam să-mi păstrez calmul indiferent de situaţie. Şi atunci şi-a scos halatul de pe el”, a dezvăluit Goldie Hawn.

Actrița a fost șocată și dezorientată. Femeia a primit amenințări din partea agresorului, care i-a spus că o să-i ruineze cariera și nu îi va fi oferi nici măcar un rol.

“M-am uitat la el şi i-am spus: ‘Vai, domnule Capp, dar n-o să obţin niciodată un rol aşa!’, iar el mi-a spus atunci: ‘Păi, eu le deţin pe toate şi tu n-o să primeşti niciunul dintre ele, în cazul acesta….’, la care eu i-am răspuns: ‘Nu-i nimic, eu sunt dansatoare oricum, dar, vă spun, eu n-o să primesc niciodată un rol în acest mod’. După care el mi-a spus să mă întorc de unde am venit şi să mă duc că mă mărit cu un dentist evreu. Iar eu am ieşit în timp ce i-am aruncat un ‘Ooo, chiar asta e posibil să fac!’. Şi am ieşit din cameră”, a mărturisit Goldie Hawn.

Goldie Hawn este cunoscută publicului larg după rolurile în filme „Cronicile Crăciunului 2”, „Clubul nevestelor”, „Amnezie cu surprize”. Vedeta este căsătorită cu actorul american Kurt Russel.