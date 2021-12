Horia Moculescu nu mai poate respira. Obiceiul care îi scurtează viața

Horia Moculescu trece prin clipe teribile. Artistul a fost conectat la un aparat de oxigen. Compozitorul se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Se pare că acesta duce o luptă cruntă cu moartea.

Horia Moculescu nu mai are aer

Horia Moculescu suferă din cauza problemelor cu plămâni. Bărbatul a fost un fumător înrăit. Cu toate că s-a lăsat de fumat, artistul încă simte efectul negativ al tutunului. Celebrul compozitor are 84 de ani. În tinerețe, acesta putea să fumeze vreo 70 de țigări pe zi. Acum 20 de ani, vedeta a renunțat la acest obicei,

Artistul cedează în fața bolii Organismul compozitorului încă nu a reușit să se refacă după consumul exagerat de țigări. Horia Moculescu este nevoit să apeleze la ajutorul medicilor. Bărbatul simte lipsa acută de oxigen.

„Am niște probleme de BPOC, înseamnă o boală de plămâni din cauza fumatului excesiv de pe vremuri. Nu mai fumez de 20 și ceva de ani. Trebuie să-mi completez oxigenul cu oxigen dintr-un aparat. Asta este tot. Nu sunt internat. Am fost numai să-mi fac un CT. Sunt o țintă, pentru COVID-19, am peste 80 de ani, am o boală de plămâni dobândită cu încredere și cu entuziasm după 40 de ani de fumat. Asta scrie în prospectul bolii. Atacă oamenii în vârstă”, a explicat Horia Moculescu pentru Antena Stars.