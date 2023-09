Ilinca Vandici a primit un diagnostic înfricoșător. Ce a pățit prezentatoarea tv: „Am ascuns cumva totul sub preș”

episoade de depresie, inclusiv în perioada postnatală, însă nu a avut timp pentru a verifica ce se întâmplă. În timpul pandemiei, când s-a confruntat din nou cu stări neobișnuite, a hotărât să caute sprijin.

Ilinca Vandici s-a confruntat cu depresia

„Prima dată am simțit după ce am născut. Atunci m-am confruntat cu depresia postnatală, n-am știut la momentul respectiv despre ce este vorba, n-am avut timp să îmi aloc mie în primul rând, pentru că începuserăm și filmările, era și copilul mic, și a trecut să le duc pe toate și am ascuns cumva totul sub preș. A venit , atunci când din nou m-am dus cumva spre aceleași stări, emoții, sentimente și trăiri și atunci mi-a dat seama: e ceva în neregulă, e clar că undeva trebuie să caut niște răspunsuri. Am început un proces de psihoanaliză. Descoperind lucruri despre mine mi s-a activat butonul ăsta al curiozității. Am vrut din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult pentru că eram fascinată de cât de multe straturi și substraturi există înăuntrul nostru, și în corp, și în minte și în celule, peste tot de care habar nu avem”, a mărturisit Ilinca Vandici pentru .

Vedeta a explicat care este rolul unui terapeut

„Din punctul meu de vedere rolul unui terapeut în viața oricărui suflet nu este acela de a crea un soi de dependență, de a fi cumva împins de la spate să întrebi în permanență ce fac acum în situația asta? Este acela de a te îndruma, de a te face să te cunoști pe tine atât de bine, să îți atingi potențialul maxim, să fii conștient de valorile tale, încât în tot felul de situații să pot singur să le rezolv, dar mai bine decât ai făcut-o în trecut. Despre asta e vorba. Eu mă simt extrem de susținută de Alina pentru că știu că este acolo, și știu că oricând e ceva pot să vorbesc cu ea, însă tot eu cumva îmi dau răspunsurile și, ce să vezi, tot eu ajung să îmi iau deciziile”.