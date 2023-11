În timpul unui concert, Julian Casablancas de la The Strokes l-a imitat pe Alex Turner, solistul trupei Arctic Monkeys

Au apărut imagini cu Julian Casablancas, solistul trupei The Strokes, care îl imită pe Alex Turner în timpul unui concert recent din Singapore.

Turner a fost foarte deschis și vocal în legătură cu dragostea sa pentru The Strokes

În timp ce trupa se pregătea să interpreteze hitul din 2005, „Juicebox”, la Sands Expo and Convention Centre, joi (3 august), Casablancas a mulțumit publicului pentru că a venit și le-a spus: „Sper că v-ați simțit bine” înainte de a spune apoi, într-o manieră foarte asemănătoare cu cea a liderului trupei Arctic Monkeys: „Sper că nu a trebuit să călătoriți de prea departe”.

„A sunat ca un Arctic Monkeys foarte modern”, a adăugat el.

Turner a fost foarte deschis și vocal în legătură cu dragostea sa pentru The Strokes de-a lungul anilor, trupa interpretând live piesa „Is This It” în 2018 – precum și onorându-i pe piesa „Star Treatment” de pe piesa „Tranquility Base Hotel & Casino” cu versuri: „Mi-am dorit să fiu unul dintre băieții The Strokes”.

La vremea respectivă, Turner a recunoscut că apariției trupei The Strokes în 2001 i-a schimbat viața.

„Apariția trupei The Strokes a schimbat muzica pe care obișnuiam s-o ascult, ce pantofi purtam. Mi-am lăsat părul să crească și am împrumutat blazerul mamei mele. Eram un mare fan”, a adăugat el.

Ulterior, Casablancas a împărtășit o fotografie cu el însuși recreând coperta albumului de debut al trupei din Sheffield din 2006, „Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not”. „lolll – întotdeauna mi-am dorit să fac parte din Arctic Monkeys”, scria Casablancas.

The Strokes, al căror ultim album „The New Abnormal” a apărut în 2020, va fi cap de afiș la All Points East 2023 din Londra, pe 25 august.