B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”

Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 21:27
Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
Ionuț Rusu. Sursa foto: Captură video - Lucian Viziru Oficial / YouTube

Ionuț Rusu s-a remarcat prin umorul și talentul său actoricesc, dar nu a urmat Actoria, cum ar putea părea la prima vedere, ci o cu totul altă facultate. El a fost și șofer de TIR până să ajungă să cunoască celebritatea.

Cuprins

  • Cum s-a descurcat Ionuț Rusu ca șofer de TIR
  • Ce spune Ionuț Rusu despre responsabilitățile de comediant

Cum s-a descurcat Ionuț Rusu ca șofer de TIR

Ionuț Rusu s-a născut pe 15 mai 1992, în Harghita, și a urmat Facultatea de Relații Internaționale din Cluj-Napoca. Nu a profesat, însă, în acest domeniu, ci o vreme a fost șofer de camion.

„Eu am fost plecat câte două luni și crede-mă condiții nasoale. N-am mâncat niciodată o masă sănătoasă pe TIR. Comestibilă, adică. De multe ori, aveau iz de motorină toate. Am dormit în spatele unei cabine, e destul de greuț. Ei au baie. Pe TIR, la roată era baia mea.

Am intrat în contact cu mașinile de la o vârstă fragedă, iar pasiunea mi-a fost transmisă de tatăl meu, care provine dintr-o familie în care meseria cea mai des întâlnită este cea de camionagiu”, a explicat Ionuț Rusu, potrivit VIVA!.

El a și fost arestat în Ungaria pentru că și-a uitat actele acasă.

Ce spune Ionuț Rusu despre responsabilitățile de comediant

În anul 2016, Ionuț Rusu a participat la iUmor, iar din 2019 a început să susțină spectacole de stand-up comedy. El e mereu atent să se ridice la nivelul așteptărilor publicului.

„Participarea la această emisiune a constituit debutul unei etape noi în viața mea. M-am bucurat de toate facilitățile pe care mi le-a oferit notorietatea, însă, în același timp, am simțit că am o datorie față de public, și anume aceea de a le oferi un content similar celui care mi-a adus recunoștința oamenilor.

În linii mari, s-au produs două schimbări. Pentru început, am căpătat o atenție de care nu avusesem parte niciodată, iar acest sentiment e mai mult decât satisfăcător. Dar odată cu această atenție a venit și nevoia de a mă ridica la așteptările oamenilor care mă susțin. Iar pentru aceasta a trebuit să depun eforturi din ce în ce mai intense și, pe măsură ce muncesc mai mult în direcția asta, devin mai fericit”, a mai spus Ionuț Rusu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
Monden
Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
Andreea Marin, emoționată să-și vadă fiica la facultate în SUA. Cum arată camera Violetei din campusul studențesc: „Am muncit serios amândouă” (VIDEO)
Monden
Andreea Marin, emoționată să-și vadă fiica la facultate în SUA. Cum arată camera Violetei din campusul studențesc: „Am muncit serios amândouă” (VIDEO)
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-au surprins Gabriela Prisăcariu și fiul lor, Tiago
Monden
Dani Oțil a împlinit 45 de ani. Cum l-au surprins Gabriela Prisăcariu și fiul lor, Tiago
Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care nu îi va fi naș fiului lui Ianis Hagi. „Nu e cum crezi”
Monden
Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care nu îi va fi naș fiului lui Ianis Hagi. „Nu e cum crezi”
Rețeta de gogoșari murați ai Adrianei Trandafir. Etapa care face diferența
Monden
Rețeta de gogoșari murați ai Adrianei Trandafir. Etapa care face diferența
Jean Paler, uluit de prețurile de pe litoral: „E jale totală. Vor să facă avere cât într-un an”. Ce pensie are actorul
Monden
Jean Paler, uluit de prețurile de pe litoral: „E jale totală. Vor să facă avere cât într-un an”. Ce pensie are actorul
Codin Maticiuc a dezvăluit cu cât îi plătește pe actorii din filmele sale: „Ăsta-i adevărul!”
Monden
Codin Maticiuc a dezvăluit cu cât îi plătește pe actorii din filmele sale: „Ăsta-i adevărul!”
Radu Vâlcan, despre partea nevăzută de la Insula Iubirii: Mereu mă surprinde câte ceva. Mă consumă psihic și simt nevoia de o vacanță
Monden
Radu Vâlcan, despre partea nevăzută de la Insula Iubirii: Mereu mă surprinde câte ceva. Mă consumă psihic și simt nevoia de o vacanță
Shurubel: „Mi se pare oribil ce pățesc femeile în 2025. Aș introduce egalitatea de șanse ca materie la școală. Aș vrea ca femeile să conducă lumea, sincer”. Ce a spus despre Andrew Tate
Monden
Shurubel: „Mi se pare oribil ce pățesc femeile în 2025. Aș introduce egalitatea de șanse ca materie la școală. Aș vrea ca femeile să conducă lumea, sincer”. Ce a spus despre Andrew Tate
Mădălin Ionescu a împlinit 55 de ani. Cum l-au surprins soția și copiii lui. „Te iubim nemărginit!”
Monden
Mădălin Ionescu a împlinit 55 de ani. Cum l-au surprins soția și copiii lui. „Te iubim nemărginit!”
Ultima oră
21:54 - Câți bani cheltuie părinții pe rechizite anul acesta: „Nu avem buget, pentru copil facem orice”
20:59 - Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
20:33 - Ciprian Ciucu, candidatul de dreapta cu cel mai mare potențial electoral în Capitală
20:22 - Accidentul în care au murit 4 tineri | „Șoferul ar fi încercat să vadă puterea mașinii”. S-au rostogolit circa 600 de metri. De ce au fost găsiți după 9 ore
19:49 - Ordin de restricţie pentru un poliţist din Mureș, după ce și-a bătut iubita
19:20 - Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
18:47 - „Un dac neaoş din Nigeria a venit să se spovedească”. Părintele Francisc Doboş, mesaj ironic după îndemnul lui Dan Tanasă (AUR) să refuzăm livratorii străini (FOTO)
18:21 - CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
17:58 - Ciprian Ciucu: A început bătălia sondajelor. Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți
17:30 - Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)