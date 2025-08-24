Ionuț Rusu s-a remarcat prin umorul și talentul său actoricesc, dar nu a urmat Actoria, cum ar putea părea la prima vedere, ci o cu totul altă facultate. El a fost și șofer de TIR până să ajungă să cunoască celebritatea.

Cuprins

Cum s-a descurcat Ionuț Rusu ca șofer de TIR

Ionuț Rusu s-a născut pe 15 mai 1992, în Harghita, și a urmat Facultatea de Relații Internaționale din Cluj-Napoca. Nu a profesat, însă, în acest domeniu, ci o vreme a fost șofer de camion.

„Eu am fost plecat câte două luni și crede-mă condiții nasoale. N-am mâncat niciodată o masă sănătoasă pe TIR. Comestibilă, adică. De multe ori, aveau iz de motorină toate. Am dormit în spatele unei cabine, e destul de greuț. Ei au baie. Pe TIR, la roată era baia mea.

Am intrat în contact cu mașinile de la o vârstă fragedă, iar pasiunea mi-a fost transmisă de tatăl meu, care provine dintr-o familie în care meseria cea mai des întâlnită este cea de camionagiu”, a explicat Ionuț Rusu, potrivit

El a și fost arestat în Ungaria pentru că și-a uitat actele acasă.

Ce spune Ionuț Rusu despre responsabilitățile de comediant

În anul 2016, Ionuț Rusu a participat la iUmor, iar din 2019 a început să susțină spectacole de stand-up comedy. El e mereu atent să se ridice la nivelul așteptărilor publicului.

„Participarea la această emisiune a constituit debutul unei etape noi în viața mea. M-am bucurat de toate facilitățile pe care mi le-a oferit notorietatea, însă, în același timp, am simțit că am o datorie față de public, și anume aceea de a le oferi un content similar celui care mi-a adus recunoștința oamenilor.

În linii mari, s-au produs două schimbări. Pentru început, am căpătat o atenție de care nu avusesem parte niciodată, iar acest sentiment e mai mult decât satisfăcător. Dar odată cu această atenție a venit și nevoia de a mă ridica la așteptările oamenilor care mă susțin. Iar pentru aceasta a trebuit să depun eforturi din ce în ce mai intense și, pe măsură ce muncesc mai mult în direcția asta, devin mai fericit”, a mai spus Ionuț Rusu.