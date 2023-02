Inna, despre cum reușește să gestioneze gelozia în relația cu Deliric: „Atenția la care suntem expuși...”

Chiar dacă preferă să fie cât se poate de discretă în privința vieții sale private, Inna a făcut o serie de dezvăluiri.

Aceasta a mărturisit cum gestionează gelozia în relația cu iubitul ei, Deliric.

Inna, despre gelozia în relație

Cântăreața nu se consideră o persoană extrem de geloasă, încă recunoaște că există , spune ea, „necesară”. În același timp, îndrăgita artistă a povestit și cum se înțelege cu părinții lui, dar și ce relație are cântărețul cu părinții ei, și cum se susțin în carieră.

Întrebată, în cadrul unui interviu pentru , ce apreciază cel mai mult la Deliric, artista a mărturisit că: „Este creativ, smart, iubitor, amuzant, ne place amândurora să călătorim, mă inspiră prin tot ceea ce face”.

În ceea ce privește relația cu viitorii socrii, artista a spus că: „Ne înțelegem foarte bine, sunt niște oameni buni, calzi, prietenoși și totul decurge minunat de fiecare dată când ne întâlnim. Și cred că același lucru este valabil și pentru el în ceea ce îi privește pe părinții mei”.

Cum gestionează cei doi gelozia în cuplu

Legat de gelozia în cuplu, Inna spune că reușesc amândoi să gestioneze foarte bine. „Nu sunt o persoană extrem de geloasă, ci o doză mică, necesară. (râde) Nici Toto nu este gelos, deci nu e un issue. Și, cum spuneam, ne înțelegem meseriile, atenția la care suntem expuși”.

Întrebată care crede că este secretul unei relații reușite, Inna a mărturisit: „Nu știu dacă e vorba despre secrete, ci despre faptul că și cred că fiecare are capacitatea de a admite când el este cel care greșește și să își ceară scuze sau să îl asculte pe celălalt atunci când poate are un moment mai delicat. Nu am avut niciodată momente atât de tensionate încât să ne gândim la terapie de cuplu”.

În ceea ce privește faptul că amândoi fac parte din lumea muzicii, Inna susține că acest lucru este un avantaj. „Cred că ajută mult că suntem amândoi artiști, pentru că ne înțelegem și mai bine unul pe celălalt și tot ce înseamnă un program destul de încărcat, cu concerte, filmări. De fiecare dată când timpul ne permite, merg cu Toto la concertele lui, el la ale mele, mergem în vacanțe de fiecare dată când avem timp liber, ne sfătuim când vine vorba despre carierele noastre. Și da, chiar este susținătorul meu numărul 1 și bineînțeles că și eu la fel în cazul lui”.