Dana Rogoz vorbește despre relația dintre cei doi copii ai săi și fratele lor vitreg: „Vlad și-a luat în serios rolul de frate mai mare”

Actrița , alături de soțul său, Radu Dragomir, au format o familie unită, iar relația dintre cei doi copii ai lor, Vlad, Lia, și fratele vitreg, Barbu, este descrisă ca fiind una minunată. Chiar dacă Barbu studiază în străinătate, el revine cu bucurie în țară ori de câte ori are ocazia, petrecând timp de calitate alături de frații săi, relatează .

„E minunat să îi privești”

a mărturisit că relația dintre cei trei copii este deosebit de frumoasă. Vlad, fratele mai mare, își asumă rolul cu seriozitate și o iubește și protejează pe Lia, iar aceasta îl adoră pe fratele ei. Despre întâlnirile cu Barbu, care este acum la studii în străinătate, actrița spune că sunt pline de bucurie și afecțiune.

„Au o relație foarte frumoasă toți 3. Vlad și-a luat în serios rolul de frate mai mare al Liei și o iubește, o protejează, o alintă. Iar ea îl adoră pur și simplu. Barbu e plecat acum la studii în străinătate, dar când are o fereastră și se întoarce în țară, Vlad și Lia i-ar sta continuu în brațe, în cârcă, agățați de picioare sau fix pe cap. E minunat să îi privești, iar Radu și cu mine sperăm să fie mereu uniți, căci nu există relație mai puternică decât cea dintre frați”, a spus Dana Rogoz într-un interviu pentru .

Secretele unei relații de cuplu armonioase

și Radu Dragomir și împărtășesc secretul unei căsnicii reușite. Actrița susține că nu există rețete sau secrete magice, ci doar iubire. Ea subliniază că într-o relație durabilă există înțelegere, încredere, iertare și ascultare reciprocă, toate izvorând din dragoste.

„S-au împlinit deja 19 ani de relație. Și nu, nu îmi vine să cred că, practic, mai mult de jumătate din viața mea am trăit-o alături de Radu. Anii trec și devine din ce în ce mai greu calculul lor, dar ce contează e că nu trec degeaba. Că am construit o familie împreună, că am creat multe amintiri extraordinare și că noi continuăm să ne facem visuri doar împreună. Nu există secrete, nu există rețete. Există doar iubire. Dacă e iubire, este și înțelegere, și încredere, și iertare, și ascultare, și tot. Iubire să fie”, a completat Dana Rogoz pentru sursa citată.

Cuplul nu se rezumă doar la relația personală, ci colaborează și profesional. Radu Dragomir, care este regizor, și actrița Dana Rogoz au lucrat împreună în proiecte precum filmul „Mo”, iar el a fost susținătorul ei în decizia de a se încumeta și spre regie. Filmul „La distanță”, regizat și scris de Dana, a avut sprijinul producțional al soțului său. Astfel, legătura lor transcende viața personală și se extinde și în domeniul profesional.