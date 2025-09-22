Andreea Marin este de departe una dintre cele mai iubite vedete de televiziune, chiar și după mai bine de două decenii de carieră. Indiferent dacă este prezentă la un eveniment sau doar își rezolvă treburile de zi cu zi, se întâmplă ca fosta prezentatoare TV să fie abordată de fani care fie vor o poză, fie vor să îi transmită aprecierile lor. Într-un interviu recent, vedeta a mărturisit cum vede ea aceste interacțiuni și cum răspunde la ele.

Cum se simte Andreea Marin atunci când fanii o abordează pe stradă

Departe de a se considera acaparată de presă sau oamenii care o admiră, Andreea Marin este recunoscătoare pentru momentele în care fanii o abordează pe stradă pentru a face o poză sau a o complimenta.

Însă, vedeta a fost pusă și în situații mai puțin obișnuite de către admiratorii săi, însă mereu a știut să reacționeze respectuos și să-i facă pe cei din jurul său să se simtă văzuți și apreciați. O astfel de întâmplare a avut loc chiar când era la piață și a făcut-o pe Andreea Marin să se amuze.

„Nu tratez asta ca pe ceva ieșit din comun. Pentru mine e un lucru frumos, este o recunoaștere a valorii muncii mele, să spunem, și respect oamenii care îmi acordă atenția și timpul lor pentru a îmi spune o vorbă bună, pentru a mă îmbrățișa. La piață pentru a îmi oferi un mănunchi de pătrunjel (râde)”, a declarat Andreea Marin.

Ce a spus Andreea Marin după despărțirea de Adrian Brîncoveanu

La începutul lunii iulie, Andreea Marin a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a confirmat că relația ei cu a ajuns la final.

Cu zâmbetul pe buze, dar vizibil marcată de greutatea subiectului, Andreea a recunoscut că despărțirea s-a produs în urmă cu mai multe luni, însă a preferat să nu o expună public. Nu a fost o decizie luată ușor și nici un moment ușor de traversat, după cum a lăsat să se înțeleagă.

„Nu e o chestie nouă, nu a fost plăcut pentru mine… Nu este un moment plăcut pentru nimeni”, a mărturisit ea, subliniind că nu vrea să intre în detalii.

Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu au format un cuplu discret, longeviv, timp de aproape opt ani.

Ce sfaturi i-a dat Andreea Marin fiicei ei, la plecarea în America

Pentru Violeta, viitorul se scrie în . Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a fost acceptată la Cornell University, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ de peste Ocean, acolo unde va studia Dreptul. Nu doar tânăra a avut emoții la plecarea din țară, dar și mama acesteia, care a fost copleșită de trăiri atunci când s-a văzut înapoi spre casă, singură.

„Violeta a pășit deja în primul an de studiu la Cornell University, în statul New York, iar eu am mers în campus săptămâna trecută pentru a o ajuta: prima sa cameră la cămin, curățenia și instalarea, responsabilitățile noii sale vieți, emoții și entuziasm… și dorul ce m-a cuprins la întoarcerea acasă, dar să rămână între noi, acesta e un detaliu secret”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare, după revenirea în România, potrivit .

Violeta Bănică s-a bucurat de un sprijin enorm din partea mamei sale care, s-a asigurat că tânăra nu va pleca peste Ocean fără să știe că nici măcar distanța nu o poate împiedica să-i fie alături în momentele dificile. Andreea Marin i-a dat o serie de sfaturi fiicei ei, iar tânăra a asigirat-o că va ține cont de ele.

„Săptămâna viitoare încep să îmi fac bagajele și la început de august m-am dus. Trebuie să fiu acolo pe 15 august, dar oricum plec puțin mai devreme. Mama mi-a dat un sfat genial: «Dacă ai vreodată vreo problemă, nu rezolva singură! Sună-mă!» Și fix asta o să fac. Mi-a zis să fiu cine sunt eu, să nu mă bag în anumite grupuri doar ca să fiu inclusă. Sunt complet de acord”, a declarat Violeta la Știrile Antena Stars.