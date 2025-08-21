Tragedie pentru o familie din SUA. O femeie și-a ucis soțul și copiii. Ce declarase înainte de incident

O mamă din New Hampshire, , și-a împușcat mortal soțul și cei doi copii mici, înainte de a se sinucide. Poliția a descoperit după un apel 911, iar pistolul folosit a fost găsit lângă corpurile victimelor.

Cei doi copii au fost împușcați în cap, iar tatăl familiei, care se confrunta cu un cancer terminal, a suferit mai multe răni prin împușcare.

Ce semnale trimitea mama înainte de tragedie

Femeia posta adesea pe rețelele sociale despre starea ei de depresie și dificultățile prin care trecea în familie. Într-un videoclip postat cu doar două zile înainte de tragedie, ea a făcut mărturisiri despre faptul că își dorește să facă o schimbare.

„Sunt hotărâtă să creez normalitate. Am trecut prin atât de multe și am fost foarte deprimată și m-am izolat de lume, și pur și simplu am vrut să fiu cu copiii și cu soțul meu. Cu toate acestea, fac o schimbare și începe de astăzi… și mă străduiesc să ies din depresie și să fac asta pentru familia mea”, spunea femeia, potrivit

Ce au declarat anchetatorii

Anchetatorii au dezvăluit că existau probleme și tensiuni în familie înainte de tragedie, dar nu au oferit detalii suplimentare.

„Una dintre cele mai mari întrebări în acest moment este motivația, de ce? Și cred că acesta este probabil unul dintre cele mai dificile aspecte pe care încearcă să le înțeleagă, și anume: cum a putut ajunge la așa ceva”, a precizat Ben Agati, adjunct al Procurorului General.

Copilul de trei ani al familiei a supraviețuit incidentului și se află acum în grija rudelor. Familia se confruntă cu un deznodământ tragic care rămâne sub anchetă.