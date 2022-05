Ioana Ginghină, dezvăluiri despre momentul în care a aflat că mai are o soră vitregă. Motivul pentru care cele două surori nu s-au cunoscut

Ioana Ginghină a vorbit în cadrul unui podcast despre .

Mulți ani, vedeta a crezut că are doar un singur frate vitreg. Actrița a mărturisit că înainte ca parinții săi să se căsătorească tatăl său a mai trecut printr-un mariaj.

Cum a aflat Ioana Ginghină că are o soră vitregă

De curând, Ioana Ginghină a povestit în cadrul podcastului „La Măruță” cum a aflat că tatăl său, Dan Ginghină, mai are încă o fiică. Actrița are o soră pe nume Elena cu , dar și un frate vitreg, pe care l-a cunoscut abia când ea devenise adult.

„Între soția din America și mama, tata a mai făcut un copil, fără să fie căsătorit, copilul poartă numele Ginghină. Sora e mai mare cu doi sau trei ani decât mine și nu o cunosc”, a declarat Ioana Ginghină în cadrul podcastului „La Măruță”.

Într-un moment în care se afla la Sibiu, Ioana povestește că

„La un moment dat eram în Sibiu și mergeam pe stradă și o prietenă cu care eram o salută pe o tipă, nu am văzut cum arată sau cine e, și a zis: Ia uite, pe tipa asta o cheamă ca pe tine, Ginghină! Ce curios, că e rar numele Ginghină. Și tatăl ei e tot profesor de sport și o cheamă Dana Ginghină. Și apoi i-a căzut fața. Mi-ar fi plăcut să mă opresc, să o văd. Ea cumva trecuse pe stradă, nu am oprit”, a declarat vedeta.

View this post on Instagram

Ioana Ginghină își dorește să-și cunoască sora vitregă

Ioana Ginghină a mărturisit că ține legătura cu fratele ei vitreg care este , însă pe sora ei nu a cunoscut-o niciodată.

„Țin legătura cu el, el e mai mare cu 8 ani decât mine și vorbim pe social media și ne-am văzut de două ori în viață, dar bătrâni, el avea vreo 30 și ceva de ani, eu vreo 20 și ceva de ani. Știam despre el, despre soră nu știam, am aflat mai târziu”, a declarat Ioana Gingină, în timpul podcastului.

De asemenea, Ioana Ginghină spune că care, din câte a înțeles la acest moment locuiește în Germania.

„Mi-ar plăcea să ne cunoaștem. Eu am înțeles că ea stă în Germania. Nu știu dacă e măritată, poate nu mai e Ginghină. Tata nu are un contact, nu are nimic”, a mai spus actrița.