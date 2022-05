Ioana Ginghină i-a spus „Da” lui Cristi Pitulice. Cum își va organiza nunta: „Am avut două nunți nu mă mai pasionează să fac pregătiri și să cheltuiesc bani pe eveniment”

Ioana Ginghină e fericită ca niciodată. Actrița se căsătorește cu Cristi Pitulice. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt pregătiți să-și unească destinele. Pregătirile sunt în toi. Vedeta a dezvăluit câteva detalii despre unul dintre cele mai fericite și așteptate momente din viață.

Ioana Ginghină planifică o nuntă atipică

„De când am divorțat am susținut că o altă mare iubire mă așteaptă. N-am crezut niciodată . La nuntă, nu vor exista pregătiri pentru că va fi totul într-o zi, poate la un simplu grătar.

Vezi această postare pe Instagram

Nu rochie, nu petrecere cu spațiu închiriat, nimic din toate astea. Daca ne hotărâm, o facem și mâine, am avut două nunți nu mă mai pasionează să fac pregătiri și să cheltuiesc bani pe eveniment.

Nunta restrânsă nu era gândită din cauza pandemiei, ci pentru că pur și simplu așa ne dorim, să fim doar cu cei foarte apropiați. Chiar aș vrea să fie o zi frumoasă și deloc complicată, fără mari responsabilități”, a mărturisit Ioana Ginghină, în cadrul unui interviu pentru .

Ioana Ginghină, în culmea fericirii

Vești bune pentru admiratorii Ioanei Ginghină: actrița se mărită cu iubitul său, Cristi Pitulice. După ce a în 2019 a încheiat căsnicia de 12 ani cu Alexandru Papadopol, actrița se pregătește să devină din nou mireasă.

„În această perioadă aniversăm un an de când stăm împreună, am aniversat un an de relație în octombrie, anul trecut. A fost primul an și cum putea să fie decât minunat. Pandemia ne-a grăbit puțin relația, dar s-a dovedit a fi o idee bună.

Vezi această postare pe Instagram

Cine știe când am fi făcut pasul în condiții normale. Se spune asta dacă te grăbești la o relație imediat după divorț. Eu am vrut să stau singură, o perioadă, să mă gândesc bine la ceea ce vreau să se întâmple în viața mea.

Apoi să nu credeți că , dar nu se pot numi relații. Nu vreau să vorbesc despre ce face Cristi pentru mine, știu însă cum mă face să mă simt și asta este cel mai important”, a mai spus Ioana Ginghină pentru sursa citată.