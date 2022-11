Ioana Năstase nu vrea să îl mai vadă pe Ilie Năstase: ”A profitat un pic de bunătatea mea”

Povestea de iubire dintre Ioana Năstase și Ilie Năstase a ajuns la final, cei doi au rupt legătura, iar Ioana a mărturisit că simte nevoia să fie singură.

”nu vreau în perioada asta să-l văd”

nu-și mai vorbesc, după ce a părăsit casa în care au locuit împreună. Femeia a plecat din locuință cu două milioane de euro și a hotărât să își trăiască viața departe de Ilie Năstase.

„Încă nu am apucat să discutăm, deoarece eu am preferat să plec un pic să mă liniștesc. Și nici nu vreau în perioada asta să-l văd, sincer! Vreau să mai treacă un pic timp. Cum pot să mă acuze pe mine că am luat 2.000.000 (n.r. – euro) și am plecat de acasă?! De fapt, el era pornit pe mine cu mai mult timp în urmă. De ce să mint! Îl simțeam, îl vedeam. Nu știu de ce, pentru că el este un om schimbător. Acum e ok, peste două ore… nu știu să vă spun ce s-a întâmplat. De fapt, sunt foarte multe lucruri de spus, dar îmi place să-mi spăl lucrurile în familie”.

Ioana a mărturisit că simte nevoia de liniște și vrea să fie lângă familie, afirmând că nu îl poate privi în ochi pe Ilie Năstase.

„Acum simt nevoia să stau liniștită, să fiu alături de familie. Ilie este ok! I-am spus întotdeauna și mă repet, Doamne ferește, dacă i se întâmplă ceva, îi sunt alături, dar în această perioadă simt nevoia să stau departe. Nu pot să-l privesc în ochi. Adică nu pot”.

Respectul și comunicarea dispăruse din căsnicie

Deși cei doi au mai avut în trecut episoade în care au vrut să se despartă, ultima dată Ioana a depus chiar și actele de divorț însă fostul tenismen a înduplecat-o să îi acorde încă o șansă.

„Nici vorbă de înșelat. Nu am simțit niciodată acest lucru din partea lui, nici nu m-a interesat. Iar eu mi-am văzut de treaba mea. Nu poate să-mi reproșeze nimeni, nimic. Oamenii interpretează mereu. Împăcările nu au fost datorită faptului că mi-a oferit mie cadouri, sub nicio formă. Niciodată nu m-am împăcat cu el și a doua zi să-mi ofere un cadou. Împăcările au fost de altă natură. Că se simțea foarte rău, că i s-au spart… nu știu ce probleme avea pe la cap. Tind să cred că Ilie s-a folosit de aceste lucruri atunci când voiam să divorțăm. A profitat un pic de bunătatea mea. Mă mai aștept și la altele. Nu pot să dau exemple, dar, dacă a făcut asta…”, .

Ioana Năstase a povestit că în căsnicia lor respectul și comunicarea dispăruse, lucruri fără de care nu poate avea o relație.

„Eu sunt genul de femeie care atunci când intră într-o căsnicie, face totul să rămână acolo. Fac tot ce-mi stă mie în puteri pentru a duce acea căsnicie frumos. Cu iubire, cu respect, cu tot ce se poate. Respectul, comunicare, pentru mine asta contează cel mai mult. Când ele dispar, nu mai are sens. Și astea au dispărut demult, dar totuși eu am rămas în continuare, deoarece am considerat că el are nevoie de mine. El știa acest lucru, că sunt un om milos. L-am lăsat să facă ce vrea”, a mai spus soția lui Ilie Năstase. „El nu este genul de om care să comunice. Dacă vrei să-l întrebi ceva și simte că nu e pe placul lui, se retrage. Pleacă imediat, nu stă la discuții. Și atunci nu poate trage doar unul și după un timp se retrage. Dar a reușit mereu să mă întoarcă din drum. Are experiența vieții și știe să te întoarcă”, a încheiat ea.