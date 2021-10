Decizie radicală pentru Ioana Năstase?! Bruneta a făcut anunțul care îl vizează direct pe Ilie

Relația dintre Ioana și Ilie Năstase a fost puternic mediatizată în ultimul an, mai ales din momentul în care bruneta a anunțat că dorește să divorțeze. Frumoasa iubită a sportivului a postat, recent, un mesaj ce l-ar viza direct pe Ilie și prin care ar confirma faptul că cei doi s-au despărțit.

Ioana Năstase a încercat în mai multe rânduri să divorțeze de Ilie, iar violențele sportivului erau motivul pe care l-a invocat de fiecare dată. Totuși, sexy bruneta la iertat, după cum preciza chiar ea în presa mondenă, în mai multe rânduri.

Ioana Năstase, decizie radicală în mariajul cu Ilie?!

Frumoasa brunetă a postat, recent, pe contul său de Facebook un mesaj prin care anunță o mare schimbare în viața ei. Ioana Năstase a lăsat să se înțeleagă că mariajul alături de Ilie s-a încheiat, după o serie de iertări și momente pline de speranță spre schimbare.

„Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit!!!! Ma consider o femeie puternica și mândra de faptele mele…răbdarea mea,iertarea mea, voința și bunele intenții.

Pot spune ca aceasta experiența m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere,chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine. RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRȘIT!!!

In toată aceasta perioada, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați iar pentru asta le mulțumesc!

Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat gresit, alții mi-ați acordat înțelegere si mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat sa lupt,crezând si sperând ca se va schimba ceva in bine. Va rog, sa ma înțelegeți ca in acesta perioada voi avea nevoie de liniște si putina intimitate!!! Va mulțumesc frumos,pentru înțelegere”, a scris Ioana Năstase pe contul său de Facebook.

Ce spune Ilie Năstase despre mesajul brunetei

La rândul său, Ilie Năstase a comentat afirmațiile făcute de Ioana. Fostul tenismen spune că nu are ce să lămurească și că nici l-ar interesa persoana în cauză (n.r. Ioana Năstase).

„Nu știu dacă are legătură cu mine, nu am ce să vă spun. Eu pot să vă spun doar că nu mă interesează prostiile astea! Dacă vreți să vorbiți cu cine a postat, vă mulțumesc! Pe mine nu mă interesează persoana. Cine postează trebuie să și răspundă”, a spus Ilie Năstase pentru Fanatik.