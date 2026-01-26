Ioniță de la Clejani a ajuns sâmbătă seara, pe 24 ianuarie la spital, după ce i s-a făcut rău la finalul unui concert susținut în Timișoara. Artistul în vârstă de 55 de ani se afla pe scenă alături de soția sa, Viorica, momentul în care i s-a făcut rău provocând îngrijorare în rândul spectatorilor. Imaginile surprinse cu doar câteva minute înainte de incident îl arată pe lăutar cântând la acordeon, deși starea sa de sănătate părea deja vizibil afectată.

Ce s-a întâmplat pe scenă cu Ioniță de la Clejani

Imediat ce starea artistului s-a înrăutățit, a intervenit pentru a-i acorda primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale. Aceasta a reușit să îl stabilizeze pe moment, ulterior Ioniță fiind preluat de o ambulanță și transportat la unitatea medicală pentru investigații. Conform declarațiilor făcute de soția sa, episodul ar fi fost cauzat de reacția organismului la un tratament medicamentos pe care artistul îl urmează în prezent.

Cu ce probleme medicale se confruntă Ioniță de la Clejani

Acesta nu este primul episod de acest gen pentru liderul formației din Clejani, el confruntându-se cu probleme medicale și în toamna anului 2025. La acea vreme, fiul său, Fulgy, a confirmat public că tatăl său se afla sub supraveghere medicală, fără a dezvălui însă diagnosticul exact stabilit de medici. În ciuda incidentului recent, sursele menționează că starea actuală a artistului este una bună și nu se află în pericol.

Care este starea de sănătate a artistului

Viorica de la Clejani a precizat că Ioniță a fost preluat de medicii de la ambulanță după ce a fost stabilizat la locul evenimentului. Problema ar fi apărut brusc, imediat după ce acesta a coborât de pe scena unde a făcut atmosferă alături de trupa sa. În prezent, artistul este în afara oricărui risc, însă familia rămâne atentă la modul în care organismul acestuia răspunde la tratamentul prescris, potrivit