Ionuț Rusu și Andrei Ciobanu s-au retras din radio. Ce mesaj au transmis „ursuleții”

Ionuț Rusu și Andrei Ciobanu au plecat de la Kiss FM. Anunțul a fost postat pe pagina oficială de a postului radio.

„Prieteni, a venit momentul să ne luăm rămas-bun de la Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu, după opt, respectiv, cinci ani petrecuți la matinalul Kiss FM. Colaborarea dintre „Rusu & Andrei” și Kiss FM a ajuns la final, iar noi, împreună cu băieții, vă mulțumim pentru toate momentele frumoase petrecute împreună și pentru că ați făcut din emisiunea noastră cel mai ascultat show de radio din România.

Atât pe noi, cât și pe „ursuleți”, ne așteaptă succese noi! WE KISS YOU!”, scrie în mesaj.

Mesajul lui Ionuț Rusu și al lui Andrei Ciobanu

Cei doi au mulțumit tuturor ce le-au sprijinit activitatea. După 5 ani, renunță la proiect, iar motivul declarat este nevoia de a experimenta.

„De ieri sună telefonul întruna, vin mesaje pe toate platformele și probabil sunt și vreo câteva scrisori pe drum, dar după cum cunoaștem Poșta Română, o să ajungă undeva prin noiembrie la noi. Membri ai familiei, prieteni, cunoștințe, ascultători, oameni care au trecut episodic prin viața noastră și, nu în ultimul rând, colegi din media ne-au măgulit cu vorbele lor după știrea de ieri, conform căreia colaborarea dintre noi și Kiss Fm a ajuns la final.

Vă mulțumim fiecăruia dintre voi și ne simțim flatați să vedem atât de multă dragoste îndreptată către noi. Dar mulțumirile cele mai de preț și cele mai speciale, vin de la noi spre ascultătorii noștri. Timp de atâția ani ați fost alături de noi în fiecare dimineață și am împărtășit momente cu adevărat extraordinare. Înarmați cu prietenia voastră necondiționată am reușit să fim an de an cel mai ascultat show de radio din România, iar legătura care s-a născut între noi este imposibil de descris în cuvinte. Dar știm sigur că voi o înțelegeți la fel de bine ca și noi. Faptul că ne-ați acceptat în casele și mașinile voastre atât de mult timp este mai presus de orice cuvânt scris sau rostit.

Mulțumim încă o dată pentru trăirile unice pe care ni le-ați oferit. ”Rusu și Andrei” vă îmbrățișează

Ursuleții s-au trezit, bună dimineața!”