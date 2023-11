Irina Rimes și Theo Rose, anunt șoc pentru fani. Ce urmează să facă artistele împreună, la scurt timp după scandalul de la TV

Irina Rimes și Theo Rose au avut un schimb de replici controversat cu câteva săptămâni în urmă, dar astăzi au confirmat că nu au avut un conflict și vor lansa o piesă împreună.

Irina Rimes și Theo Rose vor lansa o piesă împreună

Irina Rimes și Theo Rose au fost implicate într-un scandal acum aproximativ două luni, în timpul unei emisiuni de talente la care ambele erau jurate. În timpul emisiunii, muzical al lui Theo Rose, iar aceasta a izbucnit în lacrimi. Conflictul a devenit viral online și a generat tensiuni între fanii celor două artiste. Cu toate acestea, Theo Rose a insistat că nu există supărări între ea și Irina Rimes și că ele se înțeleg foarte bine.

Recent, Irina Rimes și Theo Rose au dezvăluit că au o relație strânsă și că au început să colaboreze în domeniul muzical. Astăzi, au anunțat lansarea unei piese numite „Stingeți luminile” și au interpretat-o în premieră la o emisiune radio, scrie .

În ciuda diviziunii din online, cu critici aduși Irinei Rimes pentru presupusul fapt că , artistele au reiterat că au o relație strânsă și că nu cuvintele Irinei au cauzat lacrimile iubitei lui Anghel. Într-o emisiune radio recentă, ele au dezvăluit că scandalul pe internet a fost mai mult despre fanii lor care au înțeles greșit situația din emisiunea TV, demontând astfel zvonurile despre un presupus conflict între ele.

Fanii au interpretat greșit ceea ce s-a întâmplat în cadrul emisiunii

„Mi-a părut rău pentru ce s-a întâmplat cu Irina fiindcă a fost o chestie nejustificată. A fost, de fapt, un scandal între oameni, nu între noi. Și oamenii au tot amplificat, au interpretat tot felul de lucruri. La un moment dat o luaseră razna pe partea că mie nu îmi mai convine asocierea cu lăutăria, dintr-odată. Au interpretat ei în diferite feluri și s-au certat pe interpretările lor, nicidecum pe ce a fost de fapt acolo”, a declarat Theo Rose.

„La început nu mi-am dat seama ce am făcut greșit, după care m-am uitat la video-uri, că nici ața mea nu mergea cu ce am spus. Și, în context, într-adevăr, pentru un om care nu are răbdare să caute, să înțeleagă ce s-a întâmplat, ar putea să-și facă o părere de genul ăsta. Și cumva, asumându-mi, căderea e mai ușoară. Dar n-aș putea să mint, să spun că nu mă atinge”, a precizat Irina Rimes.