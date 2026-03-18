Iulia Albu a reacționat după ce Andreea Bălan a inclus-o pe lista „celor mai toxice vedete” din showbiz. Criticul de modă spune că nu o cunoaște prea bine pe artistă și consideră că afirmațiile nu sunt susținute de argumente.

Declarațiile care au stârnit reacția

În urmă cu câteva luni, invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, în cadrul rubricii „Sosurile picante”, Andreea Bălan a fost întrebată pe cine ar numi „cea mai toxică vedetă”.

Răspunsul acesteia a fost direct: „Raluca Bădulescu și Iulia Albu, prietenele mele, că ele nu s-au gândit la alte persoane când au vorbit de ele. M-au tot criticat, nu au fost atente dacă am evoluat, nu și-au adaptat narativa”.

Replica Iuliei Albu

La câteva luni distanță, Iulia Albu a oferit un răspuns, susținând că astfel de opinii nu sunt o noutate pentru ea.

„Pe Andreea nu o cunosc personal prea bine. Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină într-un fel sau altul. Este, până la urmă, o alegere personală ce războaie vrei să duci. Cu tine, cu alții. Andreea are și ea două fetițe pe care știu că le iubește enorm și pentru care ar face, ca orice mamă, orice, iar viața lor în trei nu a fost una simplă. Stilul însă este o poveste complicată. Nu toți îl pot avea, cu toți banii din lume, și asta nu este o tragedie decât pentru unii”, a declarat aceasta pentru revista VIVA!.

Dezvăluiri despre viața personală

În același interviu, vedeta a vorbit și despre planurile din viața personală. După o perioadă complicată pe plan sentimental, Iulia Albu spune că și-a găsit echilibrul.

„Din punct de vedere sentimental, a fost un an foarte complicat. Acum suntem bine, și asta este cel mai important. Facem pașii corecți. Sunt într-o relație și mi-am găsit liniștea. Îmi doresc încă un copil cel puțin”, a mai declarat aceasta.

Declarațiile vin după ce, recent, criticul de modă a publicat imagini alături de fostul partener, sugerând o posibilă