Iuliana Marciuc, secretele menținerii în formă: „Chiar dacă mai consum o prăjiturică, fac acest lucru dimineața”. Vedeta a slăbit 6 kilograme în 6 săptămâni

Iuliana Marciuc, în vârstă de 55 de ani, arată impecabil, însă nimic nu se obține fără efort. Vedeta a intrat mai întâi într-un program special de topit surplusul de greutate și astfel a dat jos șase kilograme în șase săptămâni.

Desigur, controlarea alimentației a avut un rol important, asta pe lângă programul de antrenamente la sală.

Iuliana Marciuc, secretele menținerii în formă

Iuliana Marciuc arată senzațional la 55 de ani și reușește, printr-o alimentație echilibrată și sport, să se mențină într-o formă de invidiat. Într-un interviu pentru , vedeta TVR a povestit cum a ajuns să-și schimbe stilul de viață în primul rând prin intermediul sportului, dar și datorită unui regim alimentar echilibrat.

Iuliana Marciuc s-a apucat de sport după ce a făcut un interviu revelator cu o antrenoare faimoasă în mediul online și nu numai, în emisiunea ei de la TVR 2, „Destine ca-n filme”. După ce a văzut povestea unei mame care a reușit să slăbească 15 kg, s-a decis să ia legătura cu Irina, de această dată pentru a face mișcare.

Antrenoarea Irina Alionte, care a scris și o carte în care transformare corporală armonioasa sunt cuvintele-cheie, spune că vedeta a fost motivată de povestea de succes a mămicii care a topit cele 15 kg.

Întrebată când și ce presupune un antrenament, vedeta TVR 2 a răspuns: „Am venit acum patru ani. Dar, inițial, am cunoscut-o pe Irina, ca un erou al emisiunii ‘Destine ca-n filme’. Am vrut să văd de ce un tânăr, care a studiat în Londra, și a mai făcut și ceva succes acolo, și a apărut și pe coperți de revistă, își dorește să vină în România.

Îmi amintesc când mi-au făcut o evaluare pe computer. Și mi-a arătat vreo 60 și ceva de variante. Și după ce am slăbit cele 6 kilograme în șase săptămâni, a fost foarte bine. Iar acum încerc să mă mențin. Și, pentru că am cunoscut această echipă frumoasă, vin la sală de trei ori pe săptămână. În vacanțe mă gândesc ce mănânc și, chiar dacă mai consum o prăjiturică, fac acest lucru dimineața și, ocazional. Nu în fiecare zi”.

Iuliana urmează antrenamente personalizate

„Bucuria de a fi în formă se numește. Este prima carte din România despre o transformare corporală holistică și am avut plăcerea să o am și pe Iuliana Marciuc ca poveste de succes descrisă în carte. Mi-a scris postfața cărții. Practic, am vrut să ajut oamenii, să aibă cele mai bune rezultate prin acești trei piloni: antrenamente, nutriție și atitudine de învingător”, a declarat antrenoarea Irina despre cartea sa.

Întrebată și despre antrenamente, antrenoarea Irina Alionte a răspuns:

„Abordarea noastră este una personală și personalizată. Sunt antrenamente de grup, însă la fiecare oră sunt antrenorii personali, care , condiția ta fizică și obiectivul tău… Nu ești un mebru între alți mii de membri. Ești în permanență monitorizat. Ți se măsoară progresul, înainte și după. Te măsurăm, te cântărim și îți facem și o evaluare a compoziției corporale. Astfel încât în permanență la fiecare pas, ești susținut, nu mai ești pe cont propriu.

Combinăm beneficiile antrenamentului personal, dar care depășește bugetul multora, cu dinamismul și energia antrenamentelor de grup. Astfel încât oamenii să aibă bani de cea mai bună experiență de fitness posibilă, spunem noi. Și unde mai pui că facem și o atmosferă de petrecere cu lumini motivaționale, să te schimbi ca la club și să pornești energizat. Să transmiți din această energie și familiei tale, prietenilor tăi, colegilor tăi de muncă și, astfel, să avem același efect de bulgăre de zăpadă, încât să facem lumea sau societatea, comunitatea aceasta în care trăim, un loc ceva mai bun”.