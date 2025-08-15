Concertul pe care Shakira urma să-l susțină pe 26 septembrie în Republica Dominicană a fost anulat din motive neprevăzute, potrivit organizatorilor.
Aceștia au asigurat publicul că lucrează la stabilirea unei noi date și că banii pe bilete vor fi returnate automat.
Organizatorii de la SD Concerts au transmis printr-un comunicat preluat de către agenția de presă EFE și citată de către Agerpres, că evenimentul din cadrul turneului „Las Mujeres Ya No Llora” nu va mai avea loc la data stabilită. Motivele principale invocate pentru anularea concertului au fost că „sursele exterioare” au dus la această decizie.
Show-ul era unul dintre cele mai așteptate din toamna acestui an, fiind inclus în lista concertelor din turneul pe care Shakira îl organiza.
Organizatorii au precizat că „Persoanele care au achiziționat bilete pentru eveniment vor primi o rambursare automată, procesată prin aceeași metodă de plată folosită la achiziție. Nu va fi necesară o solicitare suplimentară pentru această procedură”, potrivit surselor citate.
Totodată, echipa de producție a transmis scuze publicului dominican pentru înțelegere și au subliniat că lucrează deja pentru a reprograma show-ul. Data exactă a concertului urmează să fie anunțată ulterior, potrivit deultimominuto.
Un val de reacții a pornit pe rețelele sociale după anunțul anulării, unde mulți fani s-au declarat dezamăgiți. Concertul din Republica Dominicană făcea parte dintr-o serie de spectacole muzicale destinate promovării ultimului album lansat de artistă.