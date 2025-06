Iustin Petrescu, doborât de scandalul cu Marilu Dobrescu: „Toate contractele pe care le aveam au picat. Toată lumea s-a distanțat”

Iustin Petrescu s-a plâns că a fost exclus din campanii, afaceri și proiecte după ce fosta iubită, Marilu Dobrescu, că a bătut-o în timpul relației. „Toată lumea s-a distanțat”, a mai spus Iustin, reproșând că nimeni nu i-a cerut și lui o părere.

Iustin Petrescu: Toată lumea s-a distanțat și m-am trezit dimineața că: eu ce fac acum?

„A fost un abuz în timp real pe care toată lumea putea să îl urmărească, unde efectiv eram la atât să nu mai exist, să mi se termine viața brusc. Viața profesională, viața socială, tot. Sute de bussines-uri au început un trend pe TikTok că tu, Iustin Petrescu, de acum ai interdicție la restaurantul nostru, la hotelul nostru, la serviciile noastre. Toate contractele pe care le aveam au picat.

Toată lumea s-a distanțat și m-am trezit dimineața că: eu ce fac acum? Iubita mea a zis: eu nu pot să te las să mergi până la magazin că îmi este frică să nu se întâmple ceva. Nu am avut cum să ies din casă și nici eu nu am avut cum să o las pe ea să iasă din casă. Nu m-a întrebat nimeni, pentru niciun moment: e adevărat?”, a spus Iustin Petrescu, pentru „Un show păcătos”, potrivit

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu se acuză reciproc de violență

Marilu Dobrescu a dezvăluit recent că a fost bătută de fostul iubit, iar trauma a făcut-o ca abia acum să aibă curajul să vorbească. Ea unul dintre episoadele de violență: „În acea seară eram în bucătărie, aveam o discuție mai acidă și, la un moment dat, închideam un dulap în bucătărie, vă jur că nu am ridicat mâna la el niciodată, iar în momentul ăla i s-au făcut ochii negri, m-a luat de păr, m-a pus pe jos în bucătărie și m-a tras de păr până în dormitor, care dormitorul nostru era până în partea cealaltă a casei, m-a tras de picior până în dormitor. Avea un prieten care trebuia să vină la el atunci și m-a tras în pat, m-a pus în pat – Doamne, deci eu cred că mă sufoc – a pus genunchiul pe pieptul meu și a încercat să mă sufoce. În timpul ăsta îmi dădea pumni și încerca să mă sufoce cu piciorul pus pe pieptul meu, iar eu nu mai puteam respira, încercam să reacționez și să-l dau jos de pe mine. El nu zicea nimic, continua cu bătaia, iar eu nu mai știam nimic, că mi s-a rupt filmul. M-a bătut mult, vreo jumătate de oră, iar eu am fugit, mi-am luat telefonul și am sunat o prietenă, iar ea a venit cu prietenul ei de atunci și am plecat”.

În schimb, fostul partener, Iustin Petrescu, spune că el a fost cel abuzat în relație: „Știu cum este să țipi după ajutor în speranța că te aud vecinii, știu cum este să te filmeze cineva în timp ce altcineva te strânge de gât și alții țipă, știu cum este să îți iei un pumn în ceafă, știu cum este să te uiți în ochii persoanei după și să te întrebi de ce, știu cum în acel moment… Știu cum în acel moment te întrebi de ce persoana aia se comportă de parcă tu ești violent și nu mai înțelegi absolut nimic”.