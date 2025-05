Dezvăluiri șocante. Marilu Dobrescu spune că a fost abuzată de Iustin Petrescu în timpul relației: „Îmi dădea pumni și încerca să mă sufoce cu piciorul pus pe pieptul meu. Nu zicea nimic, continua cu bătaia” / Cum se apără el (VIDEO)

Dezvăluiri dureroase apar despre relația dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu, la un an de când s-au despărțit. Cei doi au fost împreună patru ani și încercările lor nereușite au dus, în cele din urmă, la separarea lor. Recent, influencerița a povestit că de fostul iubit, iar trauma a făcut-o ca abia acum să aibă curajul să vorbească. Iustin, în schimb, susține că el, de fapt, a fost cel abuzat. Cei doi foști parteneri de viață acționează acum pe cale legală, notează .

Marilu Dobrescu spune că a fost bătută de Iustin Petrescu, fostul iubit

„Vreau să vă zic de un episod… (plânge). Doamne, este un episod peste care eu am trecut pentru că am fost programată de el să trec și episodul ăsta m-a urmărit ani de zile, până la finalul relației. Eu, în relația cu el, din acest episod violent în care el m-a bătut, pentru că m-a bătut, pot să recunosc asta după atâta timp… am fost bătută de el.

Știu că și mama se va uita la ce filmez acum și o să i se rupă inima, dar omul ăsta m-a bătut. Din momentul în care m-a bătut, eu nu am mai fost același om, pentru că știam în gândul meu că m-a bătut și nu e OK. Tot comportamentul meu mai departe din relație a fost uneori ciudat față de el, deoarece nu mai puteam să-l respect, nu mai puteam să mă uit în ochii lui și uneori reacționam ciudat, pentru că știam ce mi-a făcut în seara aia. (…)

În acea seară eram în bucătărie, aveam o discuție mai acidă și, la un moment dat, închideam un dulap în bucătărie, vă jur că nu am ridicat mâna la el niciodată, iar în momentul ăla i s-au făcut ochii negri, m-a luat de păr, m-a pus pe jos în bucătărie și m-a tras de păr până în dormitor, care dormitorul nostru era până în partea cealaltă a casei, m-a tras de picior până în dormitor. Avea un prieten care trebuia să vină la el atunci și m-a tras în pat, m-a pus în pat – Doamne, deci eu cred că mă sufoc – a pus genunchiul pe pieptul meu și a încercat să mă sufoce. În timpul ăsta îmi dădea pumni și încerca să mă sufoce cu piciorul pus pe pieptul meu, iar eu nu mai puteam respira, încercam să reacționez și să-l dau jos de pe mine. El nu zicea nimic, continua cu bătaia, iar eu nu mai știam nimic, că mi s-a rupt filmul. M-a bătut mult, vreo jumătate de oră, iar eu am fugit, mi-am luat telefonul și am sunat o prietenă, iar ea a venit cu prietenul ei de atunci și am plecat.

M-am întors în casă, iar omul ăsta a început să-și ceară scuze, dar că eu am fost cea care l-a provocat. Ăsta e un om cu care nu ai cum să comunici! El mă mai trăgea de păr și am devenit și eu violentă”, a povestit Marilu Dobrescu, pe YouTube.

Iustin Petrescu spune că el a fost victima abuzurilor

Iustin Petrescu a reacționat într-un clip pe TikTok spunând că, de fapt, el a fost victima.

„Știu cum este să te acuze cineva pe nedrept, știu cum este să fii sabotat încontinuu, știu cum este să auzi că șantajezi tu cu existența ta, știu cum este să fii sechestrat într-un apartament, știu cum este să suni la Poliție, știu cum este să ți se ia telefonul din mână, știu cum este să te uiți la telefon când Poliția sună înapoi și să nu poți să ajungi la el, știu cum este să încerci și să ieși de acolo, știu cum este să te țină trei oameni, știu cum este să țipi după ajutor în speranța că te aud vecinii, știu cum este să te filmeze cineva în timp ce altcineva te strânge de gât și alții țipă, știu cum este să îți iei un pumn în ceafă, știu cum este să te uiți în ochii persoanei după și să te întrebi de ce, știu cum în acel moment… Știu cum în acel moment te întrebi de ce persoana aia se comportă de parcă tu ești violent și nu mai înțelegi absolut nimic. (…)

Știu cum este să-ți iei inima în dinți și să mergi la spital totuși pentru că nu poți înghiți. Știu cum este să mori de rușine cât aștepți la urgențe. Știu cum este când vezi lume pe lângă tine care chiar are urgențe și te gândești că nu e chiar așa de rău. Știu cum este să te lupți cu tine cât să nu pleci de acolo. (…) Știu cum este să aștepți să intri în cabinetul medicului. Știu cum este să… trebuiască să zâmbești medicului și să minimizezi tot ce s-a întâmplat. Știu cum este să spui că nu vrei să fie anunțate autoritățile și din nou să minimizezi totul. (…) Știu cum este să te simți idiot, prost chiar. Am făcut foarte multe prostii la viața mea, dar de abuzat nu am abuzat pe nimeni”, a spus Iustin Petrescu, pe TikTok.