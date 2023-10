Ivona Mihăescu a fost cerută în căsătorie. Cine este viitorul ginerele al celebrului Garcea

cât și ca scenarist, se poate bucura nu doar de o carieră impresionantă, ci și de o familie minunată de care este mândru.

Ivona Mihăescu a fost cerută în căsătorie

Cu toate că a încercat să-și țină soția și fiica departe de ochii curioșilor, la ultima postare a fiicei sale.

Ivona a luat hotărârea de a se muta în Marea Britanie pentru a-și finaliza studiile, stabilindu-se acolo alături de iubitul ei, Vlad. Tânăra a obținut un real succes în cariera sa, iar părinții ei sunt profund mândri de realizările ei, scrie .

View this post on Instagram

Ivona trăiește o poveste de dragoste minunată alături de Vlad, un tânăr bine educat, cu care se înțelege de minune. Actorul îl consideră ca pe un frate. După o relație lungă, Vlad a cerut-o în căsătorie în Marea Britanie. Tatăl ei a reacționat imediat cu patru inimioare roșii.

„Cert este că am împărțit cu nevastă-mea aceleași valori, aceeași creștere, avem aceleași valori familiale și atunci indiferent ce certuri am mai avut și noi, ce disensiuni, am rămas împreună. Și uite că acum vine copilul din urmă, Ivona, care are 25 de ani, care are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră.

Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că-i frate-miu. Eu sper să rămână împreună, acum nu decid eu, ei decid, ei știu care sunt compromisurile vieții lor. Ideea e că atunci când tragi linie după atâția ani, ca și mine, să îți dai seama că este cel mai bun lucru pe care puteai să îl faci. Eu am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie.

Să fie femeia aia, cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-n-coa, să fie mândră, să fie independentă, să știe să ierte, să știe să pedepsească.

Este cel mai frumos lucru pe care mi l-a putut dărui viața. A șlefuit-o viața asta și mă-sa. O venereze într-un fel pentru asta, pentru ce a putut să facă. Am contribuit și eu, ce-i drept, nu foarte mult, dar cel mai mare rol l-a avut nevastă-mea”,a mărturisit Mugur Mihăescu, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, potrivit .

„Felicitări dragilor!!! Să fiți fericiți până la adânci bătrâneți!!! Ne-ați emoționat până la lacrimi!”, a fost urarea unui alt apropiat.