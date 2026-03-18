Jador, primele declarații despre divorț: Câți bani îi va da fostei soții pentru creșterea copilului

Flavia Codreanu
18 mart. 2026, 23:54
Sursa Foto: Facebook -JADOR
Cuprins
  1. Jador a vorbit pentru prima oară divorț
  2.  Unde se mută cântărețul și ce ajutor le-a cerut fanilor
  3. Cum se simte artistul după separare

Jador a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Oana Ciocan, confirmând oficial separarea. Artistul a oferit detalii despre modul în care se va desfășura partajul și cum va avea grijă de fiul lor, Avraam.

Jador a vorbit pentru prima oară divorț

Cântărețul a explicat că intenționează să îi asigure Oanei Ciocan tot confortul necesar pentru creșterea copilului lor. Jador a luat decizia de a-i lăsa acesteia casa în care au locuit împreună până acum. Mai mult, artistul a afirmat că este gata să renunțe la veniturile sale lunare pentru a se asigura că fiului său nu îi va lipsi nimic pe viitor.

„O să am grijă de copilul meu, o să am grijă de familia mea, o să îi dau o casă în care să stea, o să îi dau cel puțin toți banii mei pe lună să crească copilul frumos, toată viața”, a declarat Jador pentru Spynews.ro.

 Unde se mută cântărețul și ce ajutor le-a cerut fanilor

Rămas fără locuință după ce i-a lăsat casa fostei soții, Jador a început deja căutările pentru o nouă casă. Acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care le cere urmăritorilor săi recomandări pentru o casă situată pe malul unui lac. Artistul își dorește o locuință retrasă, unde să se poată muta cât mai curând.

„Caut o casă pe lac la Balotești, sau la Corbeanca. Cine are, vă rog frumos, dați-mi un mesaj în privat! Caut casă individuală, o proprietate să… mă pot muta acolo“, a transmis artistul în mediul online.

Cum se simte artistul după separare

Impactul divorțului pare să fie unul destul de puternic pentru Jador, care s-a afișat în ipostaze triste în ultimele sale postări video. Deși a confirmat despărțirea, artistul pare încă afectat de schimbările majore din viața sa personală.

Citește și...
Un actor celebru apare într-o producție după moarte cu ajutorul AI. Cum va fi folosită inteligența artificială în noul film
Oana Roman și-a emoționat tatăl până la lacrimi: Ce cadoul de colecție i-a pregătit
Un nou scandal lovește lumea artistică din Franța. Cântăreţul Patrick Bruel acuzat de violenţe sexuale
Ce a pățit Alina Pușcaș? Vedeta a explicat de ce a apărut cu ochii învinețiți pe internet „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
Dorian Popa se pregătește de curățenie: Ce mesaj va purta pe piept în cele 60 de zile de muncă
Momente de groază! Dan Bursuc, transportat de urgență la spital cu hemoragie. Ce s-a întâmplat
USR: „PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”
Familia lui Horia Brenciu s-a întors din Kuala Lumpur cu o întârziere de peste două săptămâni. Mesajul emoționant și haios al artistului: „Gata, nu mai sunt Kevin, singur acasă” (FOTO)
Iulia Albu, după ce a fost numită „toxică” de Andreea Bălan: „Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină”
Cătălin Vișănescu, prima reacție după ce Betty Salam i-a cedat custodia copilului: „Pentru mine, Matthias este totul”
00:02 - Un actor celebru apare într-o producție după moarte cu ajutorul AI. Cum va fi folosită inteligența artificială în noul film
23:56 - Mesaj de la Bruxelles pentru Israel. UE intervine pentru oprirea operațiunilor militare din Liban
23:31 - Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume
23:24 - Doi tineri au murit de meningită în Marea Britanie: Premierul britanic cere tinerilor să meargă la spital
23:22 - Statele Unite înăspresc condițiile pentru vize prin garanții financiare. Ce țări sunt vizate de noile măsuri
22:56 - Nicușor Constantinescu iese din închisoare. Curtea de Apel Bucureşti i-a întrerupt pedeapsa din motive medicale
22:49 - Rețea de deversare ilegală a deșeurilor, descoperită în Prahova. Patru bărbați au fost arestați preventiv
22:39 -  O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu
22:34 - Radu Miruță vine cu vești proaste. Scafandri au descoperit încă un cadavru pe remorcherul scufundat
22:12 - Oana Roman și-a emoționat tatăl până la lacrimi: Ce cadoul de colecție i-a pregătit