Jador a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Oana Ciocan, confirmând oficial separarea. Artistul a oferit detalii despre modul în care se va desfășura partajul și cum va avea grijă de fiul lor, Avraam.

Jador a vorbit pentru prima oară divorț

Cântărețul a explicat că intenționează să îi asigure tot confortul necesar pentru creșterea copilului lor. Jador a luat decizia de a-i lăsa acesteia casa în care au locuit împreună până acum. Mai mult, artistul a afirmat că este gata să renunțe la veniturile sale lunare pentru a se asigura că fiului său nu îi va lipsi nimic pe viitor.

„O să am grijă de copilul meu, o să am grijă de familia mea, o să îi dau o casă în care să stea, o să îi dau cel puțin toți banii mei pe lună să crească copilul frumos, toată viața”, a declarat Jador pentru .

Unde se mută cântărețul și ce ajutor le-a cerut fanilor

Rămas fără locuință după ce i-a lăsat casa fostei soții, Jador a început deja căutările pentru o nouă casă. Acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care le cere urmăritorilor săi recomandări pentru o casă situată pe malul unui lac. Artistul își dorește o locuință retrasă, unde să se poată muta cât mai curând.

„Caut o casă pe lac la Balotești, sau la Corbeanca. Cine are, vă rog frumos, dați-mi un mesaj în privat! Caut casă individuală, o proprietate să… mă pot muta acolo“, a transmis artistul în mediul online.

Cum se simte artistul după separare

Impactul divorțului pare să fie unul destul de puternic pentru Jador, care s-a afișat în ipostaze triste în ultimele sale postări video. Deși a confirmat despărțirea, artistul pare încă afectat de schimbările majore din viața sa personală.