Oana Ciocan a aflat din presă că e despărțită de Jador: „I-auzi. Eu nu știam. El nu m-a anunțat momentan"

Traian Avarvarei
18 mart. 2026, 10:57
Jador și Oana Ciocan. Sursa foto: Jador / Facebook
Cuprins
  1. Oana Ciocan, despre despărțirea de Jador: I-auzi. Eu nu știam
  2. Între timp, Jador își caută casă

Oana Ciocan spune că a aflat din presă că s-a despărțit de Jador. Ea insistă că „nu s-a întâmplat nimic”, deși manelistul a anunțat în online că-și caută urgent o casă în care să se mute.

Oana Ciocan, despre despărțirea de Jador: I-auzi. Eu nu știam

„Da? I-auzi. Eu nu știam. Chiar surprinzător! Ce să zic. Nu s-a întâmplat nimic. Eu sunt cu cel mic acasă, i-am dat să mănânce și ne jucăm. Probabil s-a despărțit și urmează să mă anunțe și pe mine, pe mine el nu m-a anunțat momentan.

Mă și amuză treaba asta. Eu nu știam informația asta, am aflat de acum acum. Eu nu știam că m-am despărțit”, a spus Oana Ciocan, pentru SpyNews.

Între timp, Jador își caută casă

Deși până acum nu a anunțat public despărțirea, Jador a transmis pe conturile sale de socializare că își caută de urgență o nouă locuință: „Caut o casă pe lac la Balotești sau la Corbeanca. Cine are, vă rog frumos, dați-mi un mesaj în privat! Caut casă individuală, o proprietate să… mă pot muta acolo”.

Nașul lui, Cătălin Moroșanu, a dat de înțeles că povestea acestora de iubire s-a încheiat: „Ei fac parte din familia mea, sunt finii mei și voi ține legătura cu amândoi, și cu Jador, și cu Oana”.

De asemenea, Jador a menționat că intenționează să ia o pauză în cariera sa muzicală deoarece „simt că am nevoie să mă opresc puțin și să-mi recapăt puterile”.

Citește și...
Cum ar fi aflat Rareș Cojoc de relația Andreei Popescu cu Dan Alexa. Noi informații ies la iveală
Monden
Cum ar fi aflat Rareș Cojoc de relația Andreei Popescu cu Dan Alexa. Noi informații ies la iveală
Probleme pentru Liviu Vârciu chiar de ziua lui: S-a ales cu sinuzită după ce a fost dat jos din taxi
Monden
Probleme pentru Liviu Vârciu chiar de ziua lui: S-a ales cu sinuzită după ce a fost dat jos din taxi
 Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
Monden
 Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc. Prima reacție cu privire la apropierea de Dan Alexa
Monden
Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc. Prima reacție cu privire la apropierea de Dan Alexa
Elena Cârstea, mărturii sfâșietoare despre moartea fiului său vitreg: „A luat o doză în plus și a murit”
Monden
Elena Cârstea, mărturii sfâșietoare despre moartea fiului său vitreg: „A luat o doză în plus și a murit”
Sebastian Stan va deveni tată. Actorul și partenera sa, Annabelle Wallis, se pregătesc pentru primul copil
Monden
Sebastian Stan va deveni tată. Actorul și partenera sa, Annabelle Wallis, se pregătesc pentru primul copil
Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
Monden
Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
Experiență șocantă pentru Iulia Pârlea: Un bărbat mascat a urmărit-o și s-a urcat în mașina ei. Ce a urmat
Monden
Experiență șocantă pentru Iulia Pârlea: Un bărbat mascat a urmărit-o și s-a urcat în mașina ei. Ce a urmat
Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Ce spune cântăreața
Monden
Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Ce spune cântăreața
Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
Monden
Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
10:59 - Un nou scandal în Parlament. Ministrul Muncii cere bani pentru ajutoarele propuse de PSD. Ce replică i-a dat ministrul Nazare
10:50 - Consilier universitar, anchetat pentru spionaj asupra studentelor: „Mi-am pierdut orice încredere în bărbați”. Ce pedeapsă a primit
10:32 - ULTIMA ORĂ: Incident grav în Portul Midia. Un remorcher s-a scufundat după ce ar fi lovit o mină. 5 oameni erau la bord (FOTO)
10:23 - Haos la metroul din București: Călătorii, evacuați dintr-un tren. Motivul pentru care a fost retras din circulație
10:15 - Desertul cu banane și cocos care face furori pe TikTok. Îl faci rapid și dispare imediat din farfurie
10:13 - Accident cu 6 mașini în Capitală. Un autoturism s-a răsturnat
10:12 - Decizie șocantă luată de Confederația Africană de Fotbal. Senegal a pierdut Cupa Africii la „masa verde” (VIDEO)
10:08 - Dimineață fără dureri de cap. Trei obiceiuri care îți pot strica începutul zilei
10:02 - Cum ar fi aflat Rareș Cojoc de relația Andreei Popescu cu Dan Alexa. Noi informații ies la iveală
09:46 - Premierul irlandez l-a înfruntat pe Trump în Biroul Oval. Ce a urmat (VIDEO)