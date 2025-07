Jador, detalii despre episodul în care a ieșit pozitiv la droguri. Cântărețul și-a recuperat permisul de conducere

a făcut lumină și a vorbit despre momentul în care a ieșit pozitiv la testul antidrog. Cântărețul a explicat cum au stat de fapt lucrurile și a mărturisit că nu ar consuma substanțe interzise niciodată.

În urmă cu două luni, rămânea fără permis de conducere. Asta, după ce la drugtest a ieșit că s-ar fi urcat la volanul mașinii, sub influența substanțelor interzise. Artistul și-a recuperat acum permisul de conducere și a explicat ce pastilă a luat la acel moment.

Jador: „Nu m-am drogat în viața mea și nici nu o voi face”

Manelistul a mărturisit că nu a consumat substanțe psihoactive niciodată în viața lui și nici nu are de gând să o facă. Acesta a ținut să lămurească situația, mai ales pentru părinții lui, care îl iubesc și care au fost foarte afectați de ce s-a întâmplat.

„La mine nu a fost greșit (n.r. testul antidrog). Eu am luat un ibuprofen, care iese la opiacee. Mă duc la farmacie, îmi cumpăr un ibuprofen sau alte pastile care sunt legale. Acea pastilă mi-a ieșit la test. Eu nu mă droghez, subliniez să se știe pentru oamenii care mă iubesc și oamenii care nu mă iubesc și pentru părinții mei. Nu m-am drogat în viața mea și nici nu o voi face vreodată. Am un copil de crescut, azi i-am făcut certificat de naștere. (…) Nu vreau să fiu un antiexemplu. Nu sunt perfect, dar de drogat, nu mă droghez”, a declarat Jador, potrivit

Ce consecințe au existat, în urma rezultatului pozitiv

Jador a povestit faptul că lucrurile au luat o întorsătură nefavorabilă pentru el. Odată mediatizat acest subiect, artistul ar fi pierdut concerte, deci implicit bani, iar oamenii i-au adresat nenumărate jigniri.

„Sunt și eu om. Eu am muncit atât de mulți ani, muncesc să fac treaba aceasta. De la 4 ani muncesc și exersez. (…) Eu nu mă droghez pentru că am și frică de Dumnezeu, pentru că îmi este frică că mă trăznește într-o zi la cât mi-a dat să meargă înainte cariera mea. Nu pot să las un viciu să mă tragă înapoi. (…) Eu am pierdut concerte pentru că m-au făcut oamenii drogat, în toate felurile”, a mai spus artistul.