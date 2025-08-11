B1 Inregistrari!
Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi

Ana Maria
11 aug. 2025, 14:58
Călin Georgescu, întâmpinat de susținători la IPJ Ilfov! Gestul pe care l-a făcut în fața fanilor săi
Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Luni, 11 august 2025, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar. De acum înainte, acesta trebuie să se prezinte la poliție în fiecare luni, și nu miercurea, cum era prevăzut anterior. Măsura face parte dintr-un dosar în care Georgescu este cercetat pentru presupuse legături cu o rețea de mercenari.

Ce gest a făcut politicianul în fața susținătorilor

La sediul IPJ Ilfov, Georgescu a fost întâmpinat de mai mulți simpatizanți, iar jandarmii au intervenit pentru a menține ordinea, informează Cancan.

Politicianul a refuzat să ofere declarații presei, însă, și-a salutat susținătorii, iar aceștia au aprecizat gestul politicianului.

Unul dintre aceștia a declarat pentru Realitatea.net: „Suntem alături de el. El mereu a spus «Poporul are puterea». Deci puterea stă la popor. Lumea trebuie sa conștientizeze că daca noi suntem uniți, nu ne pierdem țara. Noi suntem alături de Calin Georgescu”, este mesajul transmis de un român venit să îl susțină pe politician la sediul IPJ Ilfov”.

Ce acuzații i se aduc lui Călin Georgescu

Potrivit Agerpres, ancheta vizează un grup condus de Horațiu Potra. Procurorii susțin că Georgescu ar fi avut legături cu această rețea și că ar fi plănuit, împreună cu colaboratorii săi, să se infiltreze printre protestatarii care urmau să iasă în stradă după anularea alegerilor prezidențiale, cu scopul destabilizării instituțiilor statului.

Într-un alt dosar, Călin Georgescu este judecat pentru:

  • promovarea ideilor fasciste, legionare și rasiste
  • susținerea publică a unor persoane condamnate pentru crime de război, genocid sau crime împotriva umanității.
