Jessie J, lovită de o nouă încercare! A doua operație după diagnosticul de cancer la sân

Cântăreața britanică Jessie J, în vârstă de 37 de ani, a anunțat că va trebui să treacă printr-o a doua intervenție chirurgicală, după ce a în stadiu incipient. Artista este astfel nevoită să își amâne turneul programat pentru sfârșitul acestui an, informează .

Cum a început lupta lui Jessie J cu boala

În iunie, Jessie J, al cărei nume real este Jessica Ellen Cornish, a anunțat public că a fost diagnosticată cu „cancer de sân în stadiu incipient”. Artista a suferit deja în aceeași lună și declara, în iulie, că se simte „bine” și că „boala nu s-a răspândit”.

Ce urmează în planul medical al artistei

Vedeta a explicat, într-un videoclip publicat pe Instagram, că medicii au recomandat , necesară până la sfârșitul anului. „Din păcate, trebuie să mă supun unei a doua operaţii, nimic prea grav, dar trebuie făcută înainte de sfârşitul anului, iar asta coincide cu perioada turneului”, a precizat ea. Jessie J a menționat anterior că această operație are legătură cu reconstrucția sânilor după mastectomie.

Cum este afectat turneul internațional

Decizia medicală o obligă pe Jessie J să își modifice planurile artistice. Partea europeană a turneului, programată inițial pentru octombrie 2025, a fost reprogramată pentru aprilie 2026. În schimb, concertele din Statele Unite, planificate pentru noiembrie, au fost anulate temporar, întrucât echipa nu a reușit încă să găsească o perioadă compatibilă cu locațiile stabilite.

Mesajele cântăreței pentru fani

„Trăiesc clipa, îmbrăţişez clipa şi mă las purtată de vibraţii… Mă simt frustrată şi tristă, dar ştiu că trebuie să fiu mai bună şi să mă vindec”, a transmis artista. Ea și-a rugat fanii să aibă răbdare: „Vă rog să aveţi răbdare cu noi în ceea ce priveşte turneul din SUA. Este ceva ce vreau să fac, dar doar când va fi momentul potrivit”.