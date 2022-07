Jojo a trecut prin momente de groază: „Luni în șir nu am fost bine”

Jojo este una dintre cele mai faimoase și atrăgătoare actrițe din lumea showbizului autohton. Vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes și se bucură de aprecierea fanilor. Jojo știe ce înseamnă greutăți și viața ei nu a fost tot timpul roz. Au fost mai multe momente care au călit-o și i-au creat un caracter puternic și rezistent.

Cătălina Grama, cu nervii la pământ

Celebra actriță a povestit, în premieră, despre un episod important, care a marcat-o. din cauza morții bunicii sale. Acest eveniment a afectat-o și i-a oferit lecții de viață.

„Bunica mea m-a crescut în prima parte a vieții, pentru că mama a trebuit să se întoarcă la serviciu. A fost ca o mamă pentru noi. Bunica era un om iubit de toată familia, a noastră și cea extinsă, cu toate surorile și mătușile și verișoarele. Când a plecat din sat au plâns toți după ea. Ziceau că a plecat Floarea Satului. Cuvântul ei avea mereu greutate. M-a iubit foarte mult, așa cum eram eu.

Îmi aduc aminte că avea bunica un Sf. Nicolae, o biciușcă cu care ne amenința. De Sfântul Nicolae ăla au fugit și mama și unchiul meu. Eu eram rea la mâncare așa că mi-l arăta ca să mă sperie. Într-o zi m-am enervat și i l-am făcut bucăți. Am enervat-o groaznic când a dat să-l scoată și era făcut praf. Nu-mi plăcea să fiu amenințată, pusă într-o cutie de unde să n-am voie să ies. Mie mi-a plăcut libertatea”, a explicat Jojo, citată de .

Jojo a trecut prin clipe teribile

Actrița a mărturisit cât de greu i-a fost atunci când din familia ei a decedat. Pierderea omului drag i-a lăsat un gol în suflet.

„Cel mai greu a fost când am pierdut-o pe bunica. Ea era ca un nucleu și familia s-a zdruncinat foarte rău. Atunci nici profesional nu eram bine, personal eram ok, dar moartea ei ne-a zdruncinat pe toți. Luni în șir nu am fost bine, am căzut rău de tot, dar ne-am revenit până la urmă că așa este construită viața.

Dar atunci a fost un moment de cumpăna mare, pentru toți din familie, nu numai pentru mine și Paul. Foarte greu ne-am obișnuit cu gândul, am poza bunicii în living și vorbesc cu ea zilnic, îi povestesc tot ce s-a mai întâmplat”, a mai spus actrița.