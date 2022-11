Jojo, dezvăluiri surprinzătoare despre meseria pe care visa s-o practice încă din copilărie: „Părinții mei au considerat că nu mă puteam întreține”

Jojo sau Cătălina Grama este una dintre cele mai de succes actrițe din România. Femeia a reușit să-și construiască o carieră de vis și se bucură de aprecierea fanilor. Vedeta a debutat în lumea TV-ului în anul 1995, la vârsta de 14 ani. Momentan, actrița este implicată în proiectul „Clanul”. Aceasta a făcut dezvăluiri neașteptate și a recunoscut că a vrut să aibă o altă meserie, dar părinții nu au susținut-o.

Jojo, despre dorințele ascunse

Cătălina Grama a vorbit deschis despre visurile din copilărie. Fanii au fost uluiți atunci când au aflat că vedeta este iubitoare de balet. Aceasta și-a dorit mult să pătrundă în lumea balerinilor, însă nu a primit susținerea necesară din partea părinților.

„Prima mea opțiune în viață a fost balerină, niciodată A doua mea opțiune în viață, înainte de actorie, a fost pictura, pentru niciuna dintre ele nu am primit sprijinul familiei, tocmai pentru că părinții mei au considerat că nu mă puteam întreține.

Atunci a venit actoria cumva, deși, și aici au existat niște nemulțumiri din partea amândurora, deși tata a dat, la un moment dat, la actorie și l-a avut în comisie pe domnul Birlic, pe vremea aceea s-a întâmplat. Tata nu este actor, a fost profesor de Filozofie și Istoria Religiilor, dar și-a dorit foarte mult să devină actor, numai că atunci intrau doi candidați.

Nu neapărat că i-am îndeplinit un vis, dar pe el nu l-a deranjat, pentru că lui îi place zona asta, scrie, îi place foarte mult. Pe mama a deranjat-o un pic mai tare, dar amândoi, acum, adoră profesia mea și nu m-ar vedea făcând altceva”, a dezvăluit Jojo, în cadrul unui interviu pentru

Cătălina Grama a deslușit misterul

Pentru unii meseria de actor poate părea una ușoară, dar de cele mai multe ori artiștii fac multe sacrificii pentru o imagine impecabilă. Acesta este și cazul Cătălinei Grama. Cea din urmă a mărturisit că pentru că este rezultatul unui regim alimentar foarte bine calculat.

„E cum să nu mâncăm atâtea ore. Am norocul că am niște colegi foarte atenți și pe partea asta pentru că eu din ianuarie nu am mai mâncat carne. Am perioade așa. Nu e vorba de slăbit, e vorba de sănătate.

E vorba de cum m-am simțit, nu de cum arăt și am vrut să fac o perioadă așa de detox. Mă simt foarte bine și mai ales pe vară mi-a prins foarte bine. Nu știu dacă în anotimpul rece o să continui, că e mai greu fără carne, dar am reușit”, a mărturisit Jojo.