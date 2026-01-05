Jorge a mers cu familia în Thailanda, numai că vacanța mult așteptată s-a dovedit a fi una cu peripeții. Artistul s-a îmbolnăvit și două zile nici n-a putut ieși din camera de hotel.

Jorge s-a îmbolnăvit în vacanță

Jorge s-a plâns de febră, frisoane și dureri musculare, simptome care l-au împiedicat să se bucure de vacanța cu familia.

„Temperatură, frisoare, dureri musculare, nasul zici că e Cascada Niagara… Am o singură întrebare: pentru asta am așteptat eu atât vacanța asta în Thailanda? Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră“, a transmis Jorge, pe Instagram.

Jorge, despre lupta cu depresia

În toamna anului trecut, Jorge a lansat prima lui carte – „Ceapa sufletului”. Vedeta a făcut mai multe dezvăluiri intime și inclusiv public a vorbit despre

„Pentru mine depresia a fost o lecție foarte dură. Eu nici nu știam că am depresie. Trăiam niște stări pe care nu le înțelegeam. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Eu abia așteptam să pun capul pe pernă noapte, ca să nu mă vadă nimeni că plâng. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine.

Până când soția mea și-a dat seama, m-a auzit într-o seară, m-a auzit și a doua seară și, după ceva timp, după ce m-a văzut că sunt mai liniștit, m-a întrebat dacă m-am gândit că poate sunt în depresie. Eram: ce zici mă acolo? (…)

În momentul ăla, conștientizarea aia m-a zguduit. După aia am apelat la ajutor profesionist și m-am dus mult, mult timp la psiholog”, a mai povestit Jorge, în trecut.