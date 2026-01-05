B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Jorge, vacanță cu peripeții în Thailanda: „Două zile nu am ieșit din cameră”

Jorge, vacanță cu peripeții în Thailanda: „Două zile nu am ieșit din cameră”

Traian Avarvarei
05 ian. 2026, 11:46
Jorge, vacanță cu peripeții în Thailanda: „Două zile nu am ieșit din cameră”
Jorge. Sursa foto: Captură video - JORGE OFFICIAL / YouTube
Cuprins
  1. Jorge s-a îmbolnăvit în vacanță
  2. Jorge, despre lupta cu depresia

Jorge a mers cu familia în Thailanda, numai că vacanța mult așteptată s-a dovedit a fi una cu peripeții. Artistul s-a îmbolnăvit și două zile nici n-a putut ieși din camera de hotel.

Jorge s-a îmbolnăvit în vacanță

Jorge s-a plâns de febră, frisoane și dureri musculare, simptome care l-au împiedicat să se bucure de vacanța cu familia.

„Temperatură, frisoare, dureri musculare, nasul zici că e Cascada Niagara… Am o singură întrebare: pentru asta am așteptat eu atât vacanța asta în Thailanda? Mai e și prima oară aici. Două zile nu am ieșit din cameră“, a transmis Jorge, pe Instagram.

Jorge, despre lupta cu depresia

În toamna anului trecut, Jorge a lansat prima lui carte – „Ceapa sufletului”. Vedeta a făcut mai multe dezvăluiri intime și inclusiv public a vorbit despre lupta sa cu depresia.

„Pentru mine depresia a fost o lecție foarte dură. Eu nici nu știam că am depresie. Trăiam niște stări pe care nu le înțelegeam. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Eu abia așteptam să pun capul pe pernă noapte, ca să nu mă vadă nimeni că plâng. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine.

Până când soția mea și-a dat seama, m-a auzit într-o seară, m-a auzit și a doua seară și, după ceva timp, după ce m-a văzut că sunt mai liniștit, m-a întrebat dacă m-am gândit că poate sunt în depresie. Eram: ce zici mă acolo? (…)

În momentul ăla, conștientizarea aia m-a zguduit. După aia am apelat la ajutor profesionist și m-am dus mult, mult timp la psiholog”, a mai povestit Jorge, în trecut.

Tags:
Citește și...
Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
Monden
Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
Sacrificiile pe care Andreea Marin le-a făcut pentru visul său. Detalii mai puțin știute ies la iveală: „Dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite” (VIDEO)
Monden
Sacrificiile pe care Andreea Marin le-a făcut pentru visul său. Detalii mai puțin știute ies la iveală: „Dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite” (VIDEO)
Mădălina Ghenea, dezamăgită în relații: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Monden
Mădălina Ghenea, dezamăgită în relații: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)
Monden
Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Monden
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil
Monden
Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil
România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Monden
România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Monden
Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
Monden
Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
Monden
Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
Ultima oră
13:17 - Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
13:16 - Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu. Ce le-a declarat jurnaliștilor din Anglia
13:12 - Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi, extrem de stricți cu stilul de viață. Ce au eliminat complet din alimentație
13:08 - Ce pensie uriașă are Joe Biden și cum se calculează. Are un venit mai mare decât pe vremea când era președintele SUA
12:57 - Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
12:55 - Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim. Schimbări de antrenori în Premier League
12:36 - Tradiții și obiceiuri în Ajunul Bobotezei. Ce să faci neapărat pe 5 ianuarie ca să ai noroc, sănătate și belșug tot anul
12:29 - De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții
12:26 - Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
12:22 - „Se anunță concedieri masive”. Românii care riscă să rămână fără locuri de muncă