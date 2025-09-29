Jorge a povestit că a suferit de depresie, perioadă grea în care abia aștepta să se facă noapte și să plângă cu capul pe pernă fără să-l vadă cineva. Nici măcar nu a conștientizat cât de rău îi e și că are depresie până când soția lui, Ramona, nu l-a auzit plângând în mai multe nopți. Atunci i-a deschis și lui ochii, el și-a dat seama că nu mai poate continua așa și a apelat la ajutorul unui psiholog. Recent, Jorge a scris o carte și speră să-i poată ajuta și pe alții care suferă de depresie.



Cum vedea Jorge cititul ca terapie pentru depresie

Jorge a povestit că a suferit de depresie.

„Eu am trecut printr-o depresie. Ultimul lucru pe care voiam să-l fac era să citesc. Pe mine nu mă interesa nicio carte, nu voiam să știu decât să nu mor în momentul ăla. Nu îmi distrăgea atenția o carte. Activitățile recreative: ieșitul din casă, făcut sport, mers pe munte, stat împreună cu oamenii pe care îi iubești, vorbit cu oamenii profesioniști. Cititul este după ce îți mai revii un pic”, a susținut Jorge, la „Dincolo de copertă”.

Cum a fost ajutat Jorge să-și dea seama că suferă de depresie

Totuși, artistul a început să citească mai multe cărți despre psihologie și dezvoltare personală, iar acum este el însuși autor. Prin cartea sa, „Ceapa sufletului”, Jorge speră să-i poată ajuta și pe alți oameni care luptă cu

„Pentru mine depresia a fost o lecție foarte dură. Eu nici nu știam că am depresie. Trăiam niște stări pe care nu le înțelegeam. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Eu abia așteptam să pun capul pe pernă noapte, ca să nu mă vadă nimeni că plâng. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine.

Până când soția mea , m-a auzit într-o seară, m-a auzit și a doua seară și, după ceva timp, după ce m-a văzut că sunt mai liniștit, m-a întrebat dacă m-am gândit că poate sunt în depresie. Eram: ce zici mă acolo? (…)

În momentul ăla, conștientizarea aia m-a zguduit. După aia am apelat la ajutor profesionist și m-am dus mult, mult timp la psiholog”, a mai povestit Jorge de, potrivit