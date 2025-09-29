B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Jorge a suferit de depresie: „Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul”. Cine l-a salvat

Jorge a suferit de depresie: „Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul”. Cine l-a salvat

Traian Avarvarei
29 sept. 2025, 23:59
Jorge a suferit de depresie: „Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul”. Cine l-a salvat
Jorge a vorbit despre lupta sa cu depresia. Sursa foto: Captură video - JORGE OFFICIAL / YouTube
Cuprins
  1. Cum vedea Jorge cititul ca terapie pentru depresie
  2. Cum a fost ajutat Jorge să-și dea seama că suferă de depresie

Jorge a povestit că a suferit de depresie, perioadă grea în care abia aștepta să se facă noapte și să plângă cu capul pe pernă fără să-l vadă cineva. Nici măcar nu a conștientizat cât de rău îi e și că are depresie până când soția lui, Ramona, nu l-a auzit plângând în mai multe nopți. Atunci i-a deschis și lui ochii, el și-a dat seama că nu mai poate continua așa și a apelat la ajutorul unui psiholog. Recent, Jorge a scris o carte și speră să-i poată ajuta și pe alții care suferă de depresie.

Cum vedea Jorge cititul ca terapie pentru depresie

Jorge a povestit că a suferit de depresie.

„Eu am trecut printr-o depresie. Ultimul lucru pe care voiam să-l fac era să citesc. Pe mine nu mă interesa nicio carte, nu voiam să știu decât să nu mor în momentul ăla. Nu îmi distrăgea atenția o carte. Activitățile recreative: ieșitul din casă, făcut sport, mers pe munte, stat împreună cu oamenii pe care îi iubești, vorbit cu oamenii profesioniști. Cititul este după ce îți mai revii un pic”, a susținut Jorge, la „Dincolo de copertă”.

Cum a fost ajutat Jorge să-și dea seama că suferă de depresie

Totuși, artistul a început să citească mai multe cărți despre psihologie și dezvoltare personală, iar acum este el însuși autor. Prin cartea sa, „Ceapa sufletului”, Jorge speră să-i poată ajuta și pe alți oameni care luptă cu depresia.

„Pentru mine depresia a fost o lecție foarte dură. Eu nici nu știam că am depresie. Trăiam niște stări pe care nu le înțelegeam. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Eu abia așteptam să pun capul pe pernă noapte, ca să nu mă vadă nimeni că plâng. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine.

Până când soția mea și-a dat seama, m-a auzit într-o seară, m-a auzit și a doua seară și, după ceva timp, după ce m-a văzut că sunt mai liniștit, m-a întrebat dacă m-am gândit că poate sunt în depresie. Eram: ce zici mă acolo? (…)

În momentul ăla, conștientizarea aia m-a zguduit. După aia am apelat la ajutor profesionist și m-am dus mult, mult timp la psiholog”, a mai povestit Jorge de, potrivit Libertatea.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Serghei Mizil: „Am simțit mereu energii”
Monden
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Serghei Mizil: „Am simțit mereu energii”
Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu: „Eu eram mai grăsuț. Aveam 148 de kilograme”
Monden
Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu: „Eu eram mai grăsuț. Aveam 148 de kilograme”
Victor Becali, dezvăluiri din perioada pușcăriei: „Mulţi au încercat să se sinucidă. Eu am învățat multe din experiența asta”
Monden
Victor Becali, dezvăluiri din perioada pușcăriei: „Mulţi au încercat să se sinucidă. Eu am învățat multe din experiența asta”
Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
Monden
Pamela Anderson, look natural! Adevăratul motiv pentru care a renunțat la make-up
Cel mai scump obiect pe care l-a vândut Oana Lis: „Am dat-o cu 1000 și ceva de lei”. Cu cât i-a scăzut pensia lui Viorel Lis
Monden
Cel mai scump obiect pe care l-a vândut Oana Lis: „Am dat-o cu 1000 și ceva de lei”. Cu cât i-a scăzut pensia lui Viorel Lis
Cristina Bâtlan, declarații impresionante: „Trauma are nevoie de vindecare”. Ce spune femeia de afaceri despre o nouă căsătorie
Monden
Cristina Bâtlan, declarații impresionante: „Trauma are nevoie de vindecare”. Ce spune femeia de afaceri despre o nouă căsătorie
Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
Monden
Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
Monden
Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea
Monden
Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea
Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener
Monden
Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu Victor Ponta: „Am trecut prin atâtea provocări”. Ce a declarat despre actualul partener
Ultima oră
00:00 - Lege pentru proprietarii de case: modificările acoperișului pot aduce amenzi uriașe. Când ai nevoie de autorizație
23:37 - Ce tip de sare este recomandat pentru varza murată și care este cantitatea ideală care trebuie folosită
23:31 - Bolojan: Nu mai creștem taxele, dar trebuie reduse cheltuielile statului / Când vor scădea facturile la energie
23:05 - Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Serghei Mizil: „Am simțit mereu energii”
22:44 - Fructul minune care protejează sănătatea creierului și funcțiile cognitive. Care sunt efectele sale reale
22:41 - Piedone spune că Anca Alexandrescu e potrivită ca primar al Capitalei: „O recomandă vocea și talentul” (VIDEO)
22:15 - Aspectul care l-a șocat pe un turist american, în timp ce se plimba pe străzile din București: „E o nebunie”
22:02 - Ilie Bolojan a pus capăt zvonurilor. Mai sunt sau nu bani de pensii și salarii? Ce anunț a făcut premierul despre rectificarea bugetară
21:57 - Bill Gates despre viitorul joburilor: „mi-e frică”. Cum transformă inteligența artificială munca în întreaga lume.
21:36 - Ce părere are acum Călin Georgescu despre George Simion: „A fost protejatul meu, atât!”