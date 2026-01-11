Josephine a adus, fără doar și poate, lumina în viața părinților ei, Gina Pistol și Smiley. Deși are doar patru ani, micuța dă dovadă de creativitate cu carul, stârnind deopotrivă amuzament, uimire și emoție. Într-un interviu recent, Gina Pistol a vorbit despre momentele în care Josephine o aduce până în punctul în care îi dau lacrimile, dar și despre calitățile pe care le-a descoperit la fiica ei.

Ce a trăsături a luat Josephine de la părinții ei

Josephine pare să fie o combinația perfectă dintre Smiley și Gina Pistol, preluând de la fiecare calități importante ce, cu siguranță, o vor ajuta pe viitor. Dacă de la cântăreț a luat urechea muzicală, de la prezentatoarea TV a preluat simțul umorului, pe care nu evită să îl folosească ori de câte ori are ocazia.

„Este foarte creativă și are o ureche muzicală foarte bună! O spune și Andrei. Se vede că este un suflet sensibil. Este empatică și foarte amuzantă, un spectacol. Dă câteodată niște dume încât uit că este un copil de patru ani și câteva luni.

Eu cred că seamănă mai degrabă cu mine la simțul umorului, pentru că Andrei are niște glume care te fac să te întrebi mult dacă a glumit sau a vorbit serios. În schimb, mie îmi place să mă strâmb, să fac ca toate cele, iar fiica a luat de la mine asta, face toate expresiile mele pe moacă”, a mărturisit pentru Viva.

Cum a făcut-o Josephine pe Gina Pistol să plângă

Deși Josephine își amuză deseori părinții, sunt și momente în care micuța reușește să îi emoționeze, mai ales atunci când face gesturi neașteptate de afecțiune. Gina Pistol povestește cât de puternic resimte fiecare declarație de dragoste sau îmbrățișare venită din partea fiicei ei.

„Cred că am plâns zilele trecute. Felul în care Josephine îmi spune: «Mami, te iubesc», și mă ia în brațe, mă topește. Când se uită așa frumos la mine, îmi dau lacrimile instantaneu. Mă și întreabă dacă m-am emoționat, iar eu rămân fără cuvinte. Eu oricum plâng destul de des și la suferințele oamenilor din jurul meu, și dacă văd ceva frumos. Am plâns și de ziua mea, când m-am întâlnit cu câțiva prieteni la masă și a venit un grup de colindători, să mă . Am plâns…cu muci, de emoție. Eu sunt mai sensibilă”, a mărturisit vedeta.