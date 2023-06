Kamara a apelat la medicul estetician după Survivor: „Aveam nevoie. Sunt pe recuperare”

Întors de la Survivor România 2023, Kamara a trecut printr-o interveție estetică.

Artistul a petrecut 13 săptămâni în Republica Dominicană, apoi a fost eliminat din competiție.

Kamara a apelat la medicul estetician

Înainte de a pleca la filmări, cântărețul a menționat că va fi folosit pentru tratamentul fiului său, Leon, diagnosticat cu tetrapareză spastică.

De curând, Kamara a trecut printr-o operație de blefaroplastie, o intervenție estetică de corecție a pleoapelor căzute. Artistul spune că decizia lui nu a avut legătură cu vreun complex fizic, ci cu faptul că avea un câmp vizual îngustat, din cauza excesului de piele.

„Sunt pe recuperare”

„Am avut o problemă și de aceea. Am avut o intervenție și de asta am nevoie de ochelari. Eu mă simt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu! Am avut o intervenție de blefaroplastie, făcută de doctorul Dameh. Sunt pe recuperare, deocamdată. Aveam nevoie de această intervenție pentru că îmi cădea pleoapa peste ochi și mi se reducea mult câmpul vizual, , mai ales noaptea, când conduci. Aveam și niște pungi foarte mari. Începuse lumea să zică: Ești un bețiv!’. Eu nici măcar nu beau! Apoi: Te droghezi dacă nu bei!’. Nu, nici măcar nu fumez! Am zis că dacă problemă a apărut în timp, de ce să nu scap de ea, dacă am și ocazia să o fac? M-am lăsat pe mâinile doctorului Dameh, care a făcut această operație de blefaroplastie”, a povestit artistul, potrivit .