luptă în continuare pentru fiul lui, Leon, care a fost diagnosticat la scurt timp de la naștere cu tetrapareză spastică. Micuțul mai are nevoie de două intervenții chirurgicale, însă costul acestora este imens. Tatăl depune eforturi pentru a strânge necesari.

Cât costă cele două operații

Kamara a menționat că fiul său mai are nevoie cât se poate de repede de două operații care se pot face ori în America, ori la Abu Dhabi.

Artistul are 20.000 de euro strânși pentru Leon, însă costul celor două intervenții se ridică în jurul sumei de 125.000 de euro.

Ce spune Kamara

„Leon este bine acum. Mai are nevoie de două operații, una de rizotomie dorsală selectivă și una de îndreptare a gleznelor și a genunchilor. Suntem în perioada de adunat fonduri. Avem deocamdată 20.000 de euro de la o fundație și mai e nevoie de încă 105.000 euro. În total, operațiile costă 125.000 de euro, destul de mult”, a dezvăluit artistul Kamara, pentru Click.

„Dacă celelalte intervenții pe care le-am avut până acum ne-au dus la 80.000 de euro, acestea două ajung la 125.000 de euro, sumă care ar acoperi cele două operații, cu transportul până acolo. De data asta ar fi în America sau la Abu Dhadi însă varianta mai bună din punct de vedere financiar ar fi la Abu Dhabi pentru că în Statele Unite ale Americii ne-ar costă mai mult”, a mai spus el.

„Cea mai mare bucurie a mea…”

Kamara mărturisește că tot ce își dorește este să își vadă fiul sănătos și pe propriile picioare.

„Dacă rizotomia dorsală selectivă se va face împreună cu intervenția de îndreptare a gleznelor și a genunchilor se fac doar o dată, ca să nu mai fie spastic pentru că spasticitatea pune presiune pe oase și le strâmbă. Cu intervenția de rizotomiedorsală selectivă nu va mai avea probleme pe partea membrelor inferioare. Aceste două operații trebuie făcute urgent pentru caLeon să poată merge! Cea mai mare bucurie a mea este să-l văd pe picioarele lui și să mă joc cu el fotbal, să alergăm!”, a declarat artistul.