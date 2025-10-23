Verișoara lui Gigi Becali are probleme cu banii. În timp ce finanțatorul FCSB străinilor sume impresionante, ruda lui s-a declarat în insolvență pe persoană fizică.

Ce probleme financiare are verișoara lui Gigi Becali

Verișoara lui Gigi Becali are mari probleme financiare. Tudora Chiacu s-a înglodat în datorii și nu a mai putut face față.

Judecătoria Buftea i-a admis cererea de insolvență și a dispus prelungirea suspendării provizorii a executărilor până la aprobarea planului de rambursare a datoriilor.

Însă instanța a păsuit-o doar pentru o perioadă de maxim trei luni.

„Admite cererea formulată de petenta Chiacu Tudora (…). Dispune prelungirea suspendării provizorii… până la data aprobării planului de rambursare de către creditori, dar nu mai mult de 3 luni de la data pronunţării prezentei hotărâri”, se arată în decizia instanței, citată de .

Ce probleme a mai avut Tudora Chiacu

Potrivit sursei citate, Tudora Chiacu l-a crescut pe fostul fotbalist Hristu Chiacu, nepotul lui Becali, care îi este de fapt fiu vitreg.

După ce l-a crescut ca pe propriul fiu, Tudora i-a trecut lui și fratelui său casa în acte, cu condiția să poată locui și ea acolo până la sfârșitul vieții. Numai că, acuză ea, frații au încălcat înțelegerea. Ei ar fi bruscat-o și ar fi dat-o afară din casă.

Hristu Chiacu nu pare să fie afectat de scandal și chiar ar fi reamenajat vila aflată în litigiu.